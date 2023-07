No pasa un solo día en el que no salgan a la luz noticias sobre una posible ruptura o infidelidad entre Aitana y Sebastián Yatra. Desde que el pasado mes de junio, durante el “OMG! LaLiga Music Experience”, que se celebró en el Wanda Metropolitano de Madrid, la artista rompiera a llorar mientras interpretaba el tema romántico “Vas a quedarte”, una canción que habla de amor y segundas oportunidades, despertó numerosas teorías. La mayoría de ellas sobre el hecho de que la emoción de la cantante se debiera a que las cosas no fluyen.

Ahora, la periodista Laura Fa ha desvelado en el podcast de “En todas las salsas”, que, al parecer, la cantante tuvo una noche de amor con el actor Gabriel Guevara, de 22 años, tras coincidir en el rodaje de una serie española, donde Aitana forma parte del reparto. “Una fuente muy fiable, me cuenta que un día de fiesta en una discoteca Aitana y Gabriel Guevara tuvieron un rollito del bueno, una noche de amor”. De hecho, hay testigos que presenciaron el “salseo”.