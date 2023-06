O autor Anxo Mena, investigador do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) en Vigo, presentou onte na cidade, la Fundación Euseino, o seu poemario “Alimentar canarios con ovos da casa”, que foi gañador da última edición do Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé.

Publicada por Espiral Maior, a peza foi seleccionada entre 57 poemarios presentados ao certame. Anxo Mena foi presentado pola xornalista de FARO Elena Ocampo e o acto contou tamén coa presenza de Carlos Lema. Anxo Mena é doutor en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo e ten recibido varios premios de poesía como o Díaz Jácome de Mondoñedo no 2012, o da Universidade de Vigo no 2015 o Anduriña Voandeira.