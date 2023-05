El pasado domingo durante el enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid tuvo lugar un nuevo acto racista en el mundo del fútbol. Desde las gradas del Mestalla se escucharon gritos de "mono" dirigidos al delantero madridista Vini Jr. El futbolista se negó a jugar, mientras que el árbitro De Burgos Bengoetxea inició el protocolo contra el racismo y se emitió una advertencia por megafonía.

Las bochornosas imágenes ha dado la vuelta al mundo y han sido muchos los futbolistas y rostros famosos que han querido mostrar su apoyo al jugador del Real Madrid. El actor Martiño Rivas se ha pronunciado al respecto con un sonado discurso que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

El actor gallego manifestó su denuncia pública revelando el momento en el que se enfrentó al primer acto racista en un estadio de fútbol. "La primera vez que presencié un acto grupal de racismo fue en A Coruña. Era probablemente el año 93. El Celta de Vigo jugaba en Riazor, y cada vez que Vicente Engonga tocaba la pelota el estadio irrumpía en abucheos. Recuerdo preguntar al señor que tenía al lado cuál era el motivo de aquel ensañamiento colectivo, y perplejo escuché la naturalidad con la que aquel adulto respondió: porque es negro", empieza contando.

"A lo largo de los años en Riazor volvería a escuchar insultos racistas: Roberto Carlos, Marcelo, Makelele, Etoo y muchos más. Comienzo con mi club, mi estadio y mi ciudad (espada, faro, escudo y antemural de todo lo que quiero) porque sería impresentable por mi parte denunciar lo acontecido en Mestalla sin empezar con mi propia casa.", escribe mientras se pregunta hasta cuando se van a tolerar estas actitudes en los campos de futbol y pregunta a la Real Federación si no piensa tomar medidas para erradicarlo de una vez por todas.

"Si no le pides al sujeto de al lado que cese sus gritos racistas, eres cómplice. Si como jugador local no le reprochas a tus aficionados su falta de humanidad, eres cómplice. Si no manifiestas tu desaprobación y tu indignación por tener que presenciar tales actos de crueldad, eres cómplice. Hoy, la Federación Española de Futbol, la liga, España y nosotr@s somos cómplices", reflexiona.

La pregunta del actor Martiño Rivas a Tebas y Federación. Chapó lo de este hombre. pic.twitter.com/J7McP5rvQM — 𝑷𝒂𝒖🧢 (@_pauliiita) 22 de mayo de 2023

El actor también ha compartido un stories en el que cuestiona al presidente de La Liga, Javier Tebas, y al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el protocolo contra los insultos racistas en el fútbol español.

"¿Cuál es el código de actuación? ¿Debo buscar a un empleado del club, grabarlo con el móvil, acudir a la empresa de seguridad privada del estadio, tomarme la justicia por mi mano...?", pregunta.

"Por favor, si es tan amable de interrumpir su sesión de canapés y explicarnos a los aficionados del futbol como podemos evitar este tipo de situaciones, usted que está tan interesado con erradicar el racismo de los estadios de futbol...Por favor, informe a la población. Paz y amor", concluye.