Nuevos rumores de crisis llamando a la puerta de la impresionante mansión que comparten Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El año no empezaba de la mejor manera para la pareja, que ya ha sufrido los rumores de infidelidad por parte del futbolista y las nuevas críticas a ellas tras estrenarse la segunda temporada de su frívolo reality "Soy Georgina".

Ahora, medios portugueses del corazón se hace eco de un nuevo distanciamiento entre ellos debido, supuestamente, a que Cristiano Ronaldo estaría "cansado" de la actitud "derrochadora y fría" de su mujer. Los rumores los destapaba el programa rosa 'Noite de estrelas' en pleno prime-time luso y con la presencia en plató de un psicólogo y varios amigos cercanos de la pareja.

Según el psicólogo, se les ve distantes: "Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia."

Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

Una teoría defendida por otros colaboradores del programa que aseguran que "Cristiano está harto de ella". En contra de todas estas opiniones se posicionó la modelo Filipa Castro, que defendió su relación: "Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Superbien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar".

Tras los rumores Georgina Rodríguez ha reaparecido en redes sociales. Después de varios días de silencio, la inflluencer ha vuelto a Instagram con un explosivo post con el que ha hecho oídos sordos a los rumores.

Ha compartido un carrusel de imágenes con rulos, sin camiseta y unas botas denim, demostrando una vez más que es una fiel seguidora de las tendencias. La de Jaca ha aprovechado su última sesión de fotos con motivo de su colaboración con la firma de ropa deportiva Alo Yoga, para subir un post de lo más sugerente que ha recopilado millones de 'me gusta' en cuestión de minutos.