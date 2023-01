Los datos de audiencia han hecho evidente el fracaso de Risto Mejide y Mariló Montero al frente de las Campanadas en Telecinco. Los presentadores no terminaron de convencer a la audiencia y sólo cosecharon un 4,7%. El peor dato de la historia de la cadena en la última noche del año.

Además de tener que hacer frente a los malos datos de audiencia, Risto Mejide también está liando con las múltiples críticas que recibe a raíz de su polémico discurso durante las Campanadas.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", le espetó a Mariló Montero. Una frase bastante fuera de lugar que fue entendida por el público como un ataque indirecto a Cristina Pedroche y a Ana Obregón.

📹La pulla de Risto Mejide a las Campanadas de la competencia: "Eso siempre da audiencia" pic.twitter.com/USZNAWxxzc — Tweets de tele (@teletuits) 1 de enero de 2023

Sus palabras no han pasado desapercibidas para nadie y la propia Ana Obregón ha querido responder a su mensaje con un fulminante texto que compartió a través de sus redes sociales. "NO TODO VALE RISTO. En esta vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie" comienza.

"Ante tu falta de información te refresco la memoria, durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina, también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las Campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

"Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina dándole la enhorabuena por ser Mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro Papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas".

Además aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de todos aquellos que han dado la cara por ella en los últimos días a través de diversos medios, como es el caso de Alba Carrillo y Frank Cuesta.