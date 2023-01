Risto Mejide y Mariló Montero fueron los encargados de dar las Campanadas en Telecinco. La pareja de presentadores se desplazó hasta Torrejón de Ardoz para despedir el año con los espectadores aunque su compañía no fue una de las preferidas.

Los presentadores de 'Cuatro al día' obtuvieron una audiencia de un 6,5%, muy lejos del 33, 5% de Cristina Pedroche y Alberto Chicote o del 23, 6% del Ana Obregón y los Morancos. Pero a esas malas cifras Risto Mejide ha tenido que sumar un nuevo susto, esta vez relacionado con su salud.

"Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también", ironizó en su cuenta de Instagram mostrando su mano vendada. "Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto".

"A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer", defendió. "Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor".

"Hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia", terminaba diciendo.

Aunque la cosa no quedó ahí. Unas horas después el presentador compartía la fotografía de una radiografía de sus dedo anunciando una de las peores noticias. La lesión es más grabe de lo que pensaba y finalmente tendrá que pasar por quirófano. "Fisura de la última falange del segundo dedo de la mano derecha. Con astilla. Sí. Por lo que habrá que operar. Y vosotros? Qué tal vuestro 2023? Contadme cositas!", escribió.

Una noticia que llevaba tan solo unas horas después de que Laura Escanes hiciera oficial su nueva relación con Álvaro de Luna a través de un romántico vídeo que compartió en sus redes sociales.