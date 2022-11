El cómico vigués Miguel Lago es uno de los más conocidos embajadores del Celta más allá de las fronteras de Galicia. Siempre que tiene oportunidad le hace algún guiño al equipo de su ciudad tanto en sus actuaciones como en sus apariciones en televisión. Y como a cualquier celtista, le ha dolido no ver a Iago Aspas en la convocatoria definitiva de España para el Mundial de Catar. En su monólogo del pasado fin de semana en el teatro Alcázar de Madrid cogió el micrófono para desgranar la lista de la selección. No dejó títere con cabeza.

"Mira que mi sutil campaña durante los últimos tres meses titulada “Luis Enrique hijo de **** Iago Aspas selección” no cuajó", comenzó entre las risas de los asistentes. Y a partir de ahí pasó a los porteros y se refirió a David Raya, del Brighton, como el guardameta "favorito de gente como Marichalar y Kiko Rivera".

También se despachó a gusto con la línea defensiva, en la que dejó caer que se va a echar de menos a gente como Sergio Ramos y Gerard Piqué. También se paró en el lateral derecho, donde están Carvajal y Azpilicueta "porque se ve que Chendo no podía".

Pero la delantera es el principal punto de debate para el cómico vigués. Su argumento es incontestable. Explica que los tres delanteros gallegos que no viajarán a Catar, Aspas, Borja Iglesias y Joselu, llevan más goles juntos que los nueve delanteros convocados por Luis Enrique. Aunque para él es incontestable que Ferrán Torres esté en la lista. “Como padre le doy la razón a Luis Enrique, porque si voy a estar un mes fuera de casa y me dejas llevarme al novio de mi hija y que no esté con la niña, yo también lo hago y lo tengo vigilado”, concluyó.