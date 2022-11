Miguel Lago y Sonsoles Ónega están acostumbrando a los espectadores a empezar la sección con sus encontronazos. Día sí y día también, el humorista y la presentadora protagonizan algún que otro rifirrafe pactado en el que se enfrentan por temas sin importancia.

Este lunes el gallego aprovechó la entrevista que la presentadora dio en un programa de radio para sacarle los colores en directo. Miguel Lago aseguró que la periodista había rajado de él y todo el equipo del programa. "Esta mañana hiciste, y que lo sepa toda España, unas desafortunadísimas declaraciones. Dijiste que no te sabes el nombre de ninguno de tus colaboradores, que me parece una falta de respeto", le reprochó.

"Lo dijo ella y, cuando le preguntaron cuál te sabes, ella dijo ‘justo el de Miguel Lago no me lo olvido. Él entra y se reivindica, soy Miguel Lago y busca el aplauso y todo eso'", comentó el humorista. "¿Yo he dicho eso?", preguntó Sonsoles un tanto extrañada.

"Sí, has dicho eso y lo tengo aquí transcrito. Y, bueno, si esto va ahora de ir a otros medios de comunicación a rajar de nosotros, prepárate en dos semanas la entrevista que le he dado hoy a la revista ‘Semana'", le advirtió Lago. "No he sido consciente, ósea debía ser muy pronto por la mañana y no lo he procesado. Así te lo digo", se quiso excusar la presentadora.

"De todas maneras solo rajaba de ti, no pluralices, Miguel", apuntó. "No, de vosotros, que no sabe ni cómo os llamáis", sentenció el humorista vigués.