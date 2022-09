La edad es un número y cada vez lo tenemos más claro. No hay límites para convertirte en toda una it girl y sino que se lo pregunten a Irene Losada. Esta coruñesa de 53 años se ha convertido en todo un referente de estilo en Instagram y actualmente es una modelo demandada por grandes firmas españolas.

Irene Lobo, como se hace llamar en Instagram, llegó al mundo de la moda por casualidad y hace muy poco tiempo. Como ella misma contó a la revista 'Babú Magazine' todo empezó en "un ascensor de Berlín me encontré a una niña de unos 12 años con el pelo blanco, ese día me di cuenta que el pelo blanco era una cuestión de actitud no de edad y empecé con mi cambio de imagen". Precisamente es esa melena blanca la que la ha llevado hasta donde está. Una seña de identidad que ha cautivado a las marcas.

Sus redes sociales son una puerta a sus trabajos como modelo y sus looks diarios que encandila a más de 10.000 seguidores.

Un estilo de lo más personal y repleto de apuestas clásicas y otras más atrevidas compuestas por prendas de Zara, Mango, Lefties o Adolfo Domínguez para quien desfilo hace poco.