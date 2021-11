Es Andrés García-Carro, el abuelo influencer conocido en su Instagram como @thespanishking_, quien ha conquistado al cantante C. Tangana y a casi 20.000 seguidores. Este coruñés, de 89 años, comenzó en el mundo de la moda animado por sus nietos y acompañado de su gusto por la moda y su buena percha. Algo que comenzó como una afición ha traspasado fronteras. Tanto que este veterano ha conectado con el público más joven a través de uno de los artistas más exitosos del momento.

C. Tangana triunfa ahora junto a Nathy Peluso con su tema 'Ateo' -cuyo videoclip no ha estado exento de polémica y que incluso forzó la dimisión del deán de la Catedral de Toledo- pero no menos famoso ha sido uno de sus éxitos anteriores: 'Tu me dejaste de querer'. Es precisamente en el video que acompaña al tema donde sale Andrés García, un impulso definitivo en su trayectoria en redes sociales. De hecho, en menos de un año ha multiplicado por cuatros sus seguidores en redes sociales.

La relación con C. Tangana no se quedó ahí, hace mes y medio, el influencer compartía en sus redes sociales una foto en la que lucía prendas de la colección de moda lanzada por el cantante.

Desde que se convirtió en modelo ha posado para diferentes marcas de moda y es la imagen de un equipo de fútbol francés llamado Red Star. Además, esta no es la primera vez que The Spanish King colabora en un videoclip, ya lo hizo en el vídeo Todo del conocido actor y músico Arón Piper, especialmente popular por su papel en la serie de Netflix 'Élite'

Tras casi dos años inmerso en el mundo de las redes, el elegante y moderno The Spanish King, no ha dejado de recibir ofertas e incluso algún seguidor le ha ofrecido ser su nieto.

Cada vez son más las personas que se anima con las redes sociales independientemente de la edad. Y es que ni Instagram ni TikTok son potestad de veinteañeros. A través de su cuenta de instagram (@lalainfluencer) Veva Seoane comparte con sus más de 22.000 seguidores todos sus looks diarios. El nombre se lo han puesto sus nietos y ella ya es todo un icono en redes. Es el claro ejemplo de que la edad no es ningún impedimento a la hora de vestir.

Echando un vistazo por su perfil es innegable que Veva ha encontrado su estilo desde hace mucho, y lo sabe potenciar con cada uno de sus estilismos. Vestidos, faldas, pantalones, jerséis... No hay prenda que se le resista. Apuesta siempre por el color y accesorios que hacen aún mejor el resultado final.