Cada año Cristina Pedroche se convierte en la protagonista indiscutible de las campanadas. La expectación que genera la presentadora entorno a su look es cada vez mayor y nunca deja de sorprender. Esta año ha roto todos los récords con un vestuario que no ha dejado a nadie indiferente.

La presentadora apareció vestida como una especie de luciérnaga con un traje con el que quería mostrar esa oportunidad de 'renacer' que nos da cada año nuevo. Un atuendo que suscitó muchísimas críticas y aunque es algo a lo que ya se ha ido acostumbrando a lo largo de estos años, esta vez la situación pudo con con ella hasta el punto de plantearse dejar de ser la presentadora de las campanadas en Antena 3 y así lo confesó la propia presentadora a sus seguidores de Instagram.

"No sé si este ha sido el último año. Esa, es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última Nochevieja del año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad. Felicitarme con la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digas: ‘olé tú Pedroche’”, confesaba.

Desde esta publicación, Pedroche no se volvió a pronunciar sobre su continuará o no al frente de las Campanadas hasta el día de ayer. La presentadora subió una fotografía en la Puerta del Sol con un mensaje que deja muy claras sus intenciones.

"Amo mi ciudad. No puedo evitar sentir mariposas en el estómago cada vez que paso por aquí. Este año habrá que liarla otra vez, ¿o qué?" escribió en el post. Unas palabras que ponen de manifiesto que Cristina Pedroche continuará con su legado dando las Campanadas en la Puerta del Sol.

La fotografía se ha llenado de comentarios en los que se celebraran sus palabras. "Por supuesto que sí", "Cada año termina y ya tengo ganas de saber como irás" o "Líala todo lo que puedas, estamos aquí de paso" son algunas de las muestras de cariño que se pueden leer en su post.