Imposible resistirse. Hasta los que juraron que no caerían en la tentación han tenido que tragarse una a una sus palabras. El reallity sobre la maravillosa vida de Georgina Rodríguez te mantiene enganchado desde el capítulo uno y hasta el número seis - y eso que el contenido es algo decepcionante por su falta de peso-. No sabemos si será el misterio que envolvía hasta ahora a la figura de la joven millonaria o si acaso será el boca a boca, pero lo cierto es que "Soy Georgina" lo está petando.

Seis capítulos donde la familia feliz nos enseñan, básica, única y exclusivamente, lo maravilloso que es tener mucho dinero en el banco. Y nada más. No hay nada excesivamente relevante, nada de cómo es Georgina, qué le apasiona, cuales son sus gustos o qué quiere ser.

Es quizás por eso por lo que los espectadores se están riendo de lo ridículo que resulta el mensaje de snobismo que se lanza desde la serie. Los memes se suceden por doquier, así como las imitaciones, porque, desde luego, hay frases de la protagonista que no tienen parangón.

Uno de los vídeos de imitaciones más virales es el de la gallega Tamara García Romero - una fiel imitadora de Noemí Argüelles, uno de los personajes que más fama le han dado-, que no ha dudado en parafrasear uno de los momentos álgidos del programa: "Yo practico la Georgiología, ¿y tú?"

Ataviada con un look muy Georgina, la joven humorista clava a la perfección su imitación, lo que le ha valido cientos de likes y comentarios aplaudiendo su talento.

No es el único vídeo que se ha viralizado al respecto. Este, que tiene como protagonistas a Gregoria y a Juanillo, está subiendo como la espuma. Y no es para menos, porque la simpática pareja de abueletes han imitado el trailer del reallity como si de unos profesionales se tratasen. "Hola, soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado", comienza el vídeo de Tik Tok.

El que suponemos que es su nieto ha hecho un excelente trabajo como director de contenido, porque el video resulta de lo más simpático.