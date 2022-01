Omar Montes nos tiene acostumbrado a su perfil más humorístico y divertido. Sus constantes ocurrencias marcan su encanto. Es muy raro ver al cantante enfadado o protagonizando alguna polémica seria pero estos días, ha vivido un suceso que le ha hecho estallar.

Una conversación con la madre de su hijo ha hecho que el de Pan Bendito haya compartido con sus seguidores los constantes conflictos que tiene con ella. A través de su cuenta de Twitter compartió todo lo sucedido, acompañando un vídeo con una declaración de intenciones: "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de 'maricones'. Esto es lo que tengo que aguantar cada día", comenzó narrando.

"Unas zapatillas rosas? te crees que el niño es maricón o algo y se pone eso? menos mal que no le hace falta calzado, que ya le compro yo lo mejor. Porque si fuera por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar y se lo regalas a quien te parezca, el niño no necesita miserias", escribe la madre del pequeño.

Acaba de subir @omarmontesSr esto a sus historias, y me parece GENIAL que lo suba para que la gente vea el tipo de educación que le damos a los niños, el color ROSA no solo es de niñas, y #omarmontes tiene un corazón que vale MIIIIL. pic.twitter.com/tZgFVjr9JJ — ✨Andreea✨ Me dicen Andriu (@andrw_miss) 9 de enero de 2022

Con esta publicación, el artista ha desvelado al difícil relación que tiene con la madre de su hijo y aunque, como el ha dicho, siempre está de broma, esta vez no ha podido más. "Con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo", terminaba diciendo.

Al día siguiente, Omar Montes decidió eliminar el tuit, aunque la red ya estaba llena de capturas de pantalla. Gracias a las instantáneas, pudimos leer que las zapatillas no eran un regalo de Omar, sino del abuelo de la criatura: "Hace que no trabaja meses y ni tiene para darse un capricho", expresó Montes, para, justo después, cuestionarle a la madre de su hijo que cómo podía "ser así".

No es un secreto la tensa relación que tienen los padres del menor. La madre le denunció por "insultos y amenzas", una batalla judicial que marcó una de las peores etapas en la vida del artista que no es la primera vez que asegura que "no le dejaban ver a su hijo".