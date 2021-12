Convertida en noticia semana sí semana también, Isa Pantoja ha acudido a su cita en 'El programa de Ana Rosa' y, como viene siendo habitual, ha respondido a las polémicas en las que se ha visto inmersa en los últimos días. De su supuesto ofrecimiento económico a Isabel Pantoja para ayudarla a solventar sus deudas, a la surrealista historia de su rescate de una peligrosa banda de delincuentes que cuenta Omar Montes en su libro 'Mi vida mártir', sin pasar por alto las preciosas palabras que Kiko Rivera le ha dedicado durante su viaje a Nepal con Jesús Calleja. Sin pelos en la lengua, la colaboradora ha dado la cara y, punto por punto, se ha pronunciado sobre las noticias que la han situado una vez más en el punto de mira.

En primer lugar, los piropos de su hermano en 'Planeta Calleja', un programa grabado en el mes de abril en el que Kiko solo tenía buenas palabras para Isa, a la que confesaba que quería casi como a una hija y que era su hermana más especial y la iba a querer siempre.

Entre risas porque la opinión del Dj ahora es bastante diferente - ya que recientemente ha contado que el hermano al que más quiere es Cayetano Rivera - la peruana ha asegurado que se queda con las declaraciones del Dj en Nepal porque "quiero creer que es la verdad y porque debería ser la verdad". Confirmando que siguen "enfadados" y que su relación continúa siendo nula, Isa ha confesado que aunque atraviesan por su peor momento, "siempre le he considerado un hermano mayor protector".

"Me ha tenido cuando me ha necesitado siempre"

Sobre la información publicada por varios medios en los últimos días de que se habría ofrecido a ayudar económicamente a Isabel Pantoja - con cada vez más deudas y nuevos embargos - Isa ha sido clara: "Yo la ayudaría, pero ella no me lo ha pedido". "Me ha tenido cuando me ha necesitado siempre, y no hablo de dinero, sino para cualquier cosa. Siempre he estado para lo que he podido para mi familia", ha señalado, dejando claro que si "mi madre me lo pide por supuesto que voy a estar ahí". "No se cuanto hay de deuda, pero si son 2 millones de euros por supuesto que no tengo ese dinero", ha reconocido entre risas.

Y por último, pero no menos importante, Isa ha desmentido la surrealista historia que cuenta Omar Montes en su libro "Mi vida mártir", en el que relata como, tras una pelea en un hotel, su entonces novia se fue con las maletas de allí, hizo auto stop y la paró un coche con varios hombres. Testigo de lo sucedido, el cantante tuvo la intuición de que algo no iba bien, los siguió y una hora después 'rescató' a Isa en una gasolinera. Y menos mal, porque como cuenta, descubrieron que se trataba de una peligrosa banda de delincuentes que podrían haber secuestrado a la hija de Isabel Pantoja.

"Como me hubieran secuestrado no se quien hubiese pagado el rescate" ha asegurado muerta de risa Isa que, rápidamente, se ha puesto seria para asegurar que lo que cuenta Omar es completamente falso: "Si ello llegase a ser verdad no me hubiese venido a buscar en la vida. Se hubiese quedado solo detrás de un árbol porque él no va solo a ningún lado". Tajante, la colaboradora ha señalado que no hizo auto stop y ha dejado claro que "no me subiría con ningún desconocido" y ha destacado que Omar tiene la imaginación de "pixar animation".

Cansada, Isa ha pedido a su exnovio que no vuelva a hablar de ella: "esas cosas no me gustan. No me gusta recordar esos momentos que ni siquiera ni pasaron. Le pido que deje de nombrarme porque no me gusta y me molesta". "Yo evito hablar de él pero él me nombra cada dos por tres. Y no me gusta. Como diría mi prima Anabel 'the end, zanjado, finito'". Más claro agua.