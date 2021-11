Omar Montes fue el año pasado el artista español más escuchado en Spotify gracias a éxitos como 'Alocao', con su fusión de flamenco y música urbana. Pero a muchos, más que su música, les sonará su cara, después de haber sido novio de Chabelita Pantoja y haber participado en productos de la factoría Mediaset como 'Mujeres, hombres y viceversa', 'Gran hermano VIP 2018' y 'Supervivientes 2019', donde se proclamó ganador. Este viernes, Amazon Prime Video le corona en 'El principito es Omar Montes', una docuserie en la que el próximo juez de 'Idol kids' repasa su vida en el humilde barrio madrileño de Pan Bendito y su despegue artístico, acompañado de los que han estado a su lado en su meteórica carrera.

Tiene 33 años y ya ha publicado su libro de memorias y ahora estrena docuserie sobre su vida. ¿No va demasiado rápido?

Lo que pasa es que mis años son años perrunos, uno cuenta por siete. Por eso, aunque soy de corta edad, he vivido muchas cosas que se pueden contar y que me gustaría que la gente las vea para que no les pasen.

Se queja de que, en sus inicios, no le ayudaron otros artistas consagrados como Alejandro Sanz o David Bisbal. ¿Cree que en la industria musical española debería haber más compañerismo, como pasa en Latinoamérica?

En Latinoamérica se ayudan entre todos. Ves que saca una canción Daddy Yankee y a los dos meses tienes el 'remix' con Ozuna, Farruko y Becki G. Y aquí cuando uno saca el tema no le saca el 'remix' ni Cristo. Pero ya estoy yo cambiando esto. Desde el año pasado llevo haciendo 'remix' con artistas que están emergiendo que a mí me gustan, y que aunque no tenían muchos números se están poniendo en el lugar en el que deberían estar. Porque hay mucho talento y gente muy buena en la calle, pero si no les das un altavoz, se quedan ahí.

¿Cree que su participación en los 'realities' de Telecinco le ha quitado credibilidad como artista? Porque hay gente que le conoce por 'Supervivientes', pero no por su música. ¿Eso le perjudica?

No me perjudica porque al final depende de cómo le caigas a la gente. Te puede perjudicar si eres un tío raro, pero si eres una persona normal como ellos, igual se pueden sentir hasta identificados, como ha sido en mi caso, y que te vaya bien la cosa.

En la docuserie se reúne con un grupo de chicos para concienciar sobre el 'bullying', que usted sufrió durante su adolescencia. ¿Quiere ser un ejemplo para los jóvenes?

No, tampoco soy el mejor ejemplo para los jóvenes porque he tenido una vida complicada. Se dice: Tú haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga. Si tú haces caso a lo que yo te digo en el documental está bien, pero si vives mi vida... Es que me han tocado vivir cosas que no se las deseo que las viva otro niño. Aunque en cuanto a persona que se ha superado viniendo de la nada y ha alcanzado su sueño y ha quitado de fregar escaleras a su madre, por ejemplo, ahí sí.

Se vanagloria de haber llegado al éxito sin renunciar a cantar con la gente de su barrio. ¿Es de lo que más orgulloso se siente?

De lo que más orgulloso me siento es de que no pasemos hambre ninguno o de que tengamos dinero para poder ir al cine. Cosas que aparentemente parecen tontas pero que a mí, como no las tenía, me molan. Lo de ser el número uno, al final, es una consecuencia de cuando haces las cosas bien, pero a mí lo que más me gratifica es poder llegar a casa de mi abuela y decir: venga, vámonos todos al cine. Lo demás es efímero, hoy eres el número uno y mañana un cero.

"Isabel Pantoja está muy contenta de que esté en 'Idol kids'"

¿Cuál es el secreto para convertirse en el artista más escuchado?

Que no se te vea hambrón. Nunca he buscado ser el más escuchado. Lo soy como consecuencia, pero no alquilo una villa e invito a toda la gente de la farándula para que luego ellos me apoyen y me quieran. Si hago una fiesta invito a los chavales de mi barrio, que son mis amigos, hacemos una canción, y si con ella somos número uno pues felices, y si no, también. Ahí reside la clave del éxito, en ser tú en todo momento. No me he ido a vivir a La Moraleja. Yo sigo en mi misma casa, juntándome con los amigos de siempre y no he cambiado nada, sigo yendo a los conciertos con la misma gente, tengo contratados a los chavales de mi barrio... Tampoco es que yo cante de la hostia, así que es cuestión de ser uno mismo y tratar bien a la gente.

Y tiene a su hijo y su abuela, que son su filtro para detectar si sus canciones van a ser un 'hit'.

Yo hago la canción y se la pongo a mi abuela y a mi hijo. Cuando veo que ellos cabecean y hay buena 'vibra', es que va a tener éxito. La bailan y se tiran días escuchándola en casa. Pero si veo que no pasa el filtro, es que no va a pegar. A veces sí pasa el filtro de mi hijo, pero el de mi abuela no. Ahí recurro a mi criterio o subo una historia a Instagram y pregunto.

Pronto le veremos en varios proyectos: como entrevistador en Cuatro, como asesor en 'La voz senior', de concursante en 'El desafío' y jurado en 'Idol kids', donde toma el relevo de su exsuegra, Isabel Pantoja, con la que tan buenas migas hizo en 'Supervivientes'. ¿Ha habido alguna reacción por su parte sabiendo que la sustituiría en el concurso?

Me ha felicitado y me ha dicho que está muy contenta y feliz por el nuevo proyecto.

¿Le ha dado algún consejo para tratar con los niños?

Sí, algún consejillo me ha dado, pero es que no quiero desvelar muchas cosas porque viene pronto y es mejor esperar a que lo veáis. Los niños son lo que más me gusta del mundo, tanto como los animales.