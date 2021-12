El año está llegando a su fin y además de hacer repaso de estos 12 meses y fijar los primeros objetivos de cara al 2022, los famosos están compartiendo en sus redes sociales lo mejor y lo peor que han vivido durante este 2021 con el objetivo de dejar todo atrás. Y Vicky Martín Berrocal no ha sido menos.

Aunque ella todavía no se ha sumado a esta moda del repaso anual, pocos días de que acabe el año, Vicky Martín ha querido adelantarse a los cambios. "Dicen que los grandes cambios empiezan por ahí… bueno, eso lo dijo COCO CHANEL y no voy a ser yo la que lo discuta! " escribía junto a la publicación en la que mostraba su nuevo corte de pelo. La diseñadora cortaba por lo sano y decía adiós a su larga melena que la ha acompañado durante todos estos años.

A través de sus historias de Instagram, la diseñadora compartió el paso a paso. Tuvo los ojos cerrados hasta que vio el resultado final. Se quedó encantada y aseguró que no descarta seguir cortando.

El nuevo proyecto de Vicky Martín Berrocal para luchar contra la obesidad

El otoño pasado, un viaje a Punta Cana supuso el golpe de realidad que necesitaba Vicky Martín Berrocal para reflexionar sobre su peso. Durante sus vacaciones, comprobó que le costaba un gran esfuerzo levantarse de la hamaca y su cabeza hizo un click. Acudió a un especialista que le puso las cartas sobre la mesa. Había engordado 18 kg y su propósito para 2021 fue despojarse de ellos y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo consiguió, los perdió en 6 meses y asegura que este cambio se mantendrá en el tiempo. Confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio.

Tras este logro personal, la diseñadora ha querido compartir su experiencia con todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación similar y por ello, se ha convertido en la imagen de un movimiento 'Más Grande Que Yo', creado por Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad con el objetivo de cambiar la percepción social sobre la obesidad. La diseñadora se siente muy identificada con lo que representar y por eso, ha decidido implicarse en esta iniciativa, que considera tan necesaria. "Sé de qué hablan porque es mi verdad. Llevo 35 años a régimen, subiendo y bajando de peso, sufriendo el efecto yoyó, haciendo verdaderas locuras... He llegado a perder 15 kilos en tres meses o 12 kilos en dos. La obesidad es una enfermedad, pero en lugar de ir al especialista te pones a hacer la dieta que te recomienda tu prima. Y no puede ser. Hay que tomarse esto en serio."

No es la primera vez que la ex mujer de 'El Cordobés' habla de algunos episodios que ha tenido que vivir a causa de su peso como por ejemplo, entrar en una tienda y no encontrar su talla. Estos problemas fueron también los que la impulsaron a lanzar su propia marca de ropa en la que diseña para todas las mujeres. Su objetivo es que cubrir todo tipo de tallas.

Aunque ahora se quiere y se siente, por fin, a gusto con su cuerpo, la diseñadora ha confesado que ha llegado a hacer auténticas locuras para perder peso. Unos actos que al final no le ayudaban a conseguir sus objetivos y no eran beneficiosos para ella. Al contrario de lo que le ocurre ahora. Vicky Martín Berrocal ha descubierto la clave para llevar una vida sana y seguir disfrutando de la comida.