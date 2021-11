Vicky Martín Berrocal ha hecho una impactante confesión sobre su infancia, algo que era un secreto a voces en la España de los 60 pero de lo que ella nunca había hablado: «Mi padre tuvo dos mujeres a la vez» ha contado. José Luis Martín Berrocal, un poderoso empresario de Huelva, mantenía dos familias paralelas, una en Andalucía con la joven modelo Victoria Martín Serrano y su hija Vicky, y otra en Madrid con Marisa del Molino.

'MujerHoy' ha publicado una entrevista con la diseñadora en la cuenta los detalles más personales de su niñez. Según recoge la publicación, el empresario nunca se llegó a casar con ninguna. «Llegó un día en el que dejó a su otra mujer y se quedó con mi madre hasta el final», contó la influencer. Para entonces, 1994, ya tenía dos hijas en Huelva y dos niños y una niña en Madrid.

La que fuera mujer de El Cordobés nunca había hablado públicamente sobre este tema pero su madre sí. De hecho, la periodista Pilar Eyre rescataba una entrevista a Victoria Martín en la que hablaba abiertamente de las infidelidades del padre de su hija. "Yo creo que a mí me quiere más que a ella", decía la madre de Vicky Martín Berrocal en aquella primera entrevista. "Al menos es lo que me dice siempre. No sé si ella conoce mi existencia, pero lo que es yo, desde un principio supe que tenía otra mujer en Madrid y que nunca se casaría con ninguna de las dos." Yo tengo los mismos derechos que ella, pero no quiero salir en las revistas". "La gene dice que soy una infeliz. Quizá sí lo soy. Pero no puedo actuar de otra manera. Martín es el único hombre que he conocido y el único al que querré. En la vida solo se quiere una vez ya mí me ha tocado este hombre. Es mi destino." confesaba.

Ay mirad aquí el reportaje que hice en el año 81 sobre la mamá de Viki Martin Berrocal ... muy guapa y encantadora pic.twitter.com/j1AQaRhIUW — Pilar Eyre (@pilareyre) 24 de octubre de 2020

Una infancia que bien podría el guion para una película: un padre con dos mujeres y dos vidas paralelas, lo que provocaba que la diseñadora pasara poco tiempo con su padre por el que ha confesado tener devoción: "Yo no viví con él hasta que tuve 9 años y nació mi hermana. Siempre he tenido debilidad por él. Me llevaba siempre a comprar todos los juguetes que quería, y yo decía qué alegría. '¿Cuándo viene papá?', le decía mi madre siempre" contaba a la publicación.