Vicky Martín Berrocal es la reina de los saraos. La diseñadora es uno de esos rostros que siempre están presentes en los grandes eventos de nuestro país. Se ha convertido en toda una 'it girl' y prueba de ello son sus redes sociales. Hace un par de semanas, acudía a la entrega de premios 'ELLE Style Awards 2021' que se celebraron en Sevilla y donde se dieron cita numerosas personalidades del mundo de la moda, la belleza y las artes en una ceremonia de premios de gran prestigio a nivel internacional. En la gala, Vicky Martín fue la encargada de entregar el premio 'Elle Style Award' a Luz Casal. Y dio muestra, una vez más, de elegancia y estilo luciendo un vestido de su colección.

La diseñadora compartió noche con muchos rostros muy conocidos. Una de las estrellas de la noche fue sin duda Sharon Stone que recibió el premio 'Icon Elle 2021' y que se quedo enamorada de Sevilla y sus gentes. Así lo muestra la fotografía que Vicky Martín Berrocal ha rescatado de esa "noche de ensueño" en la que sale acompañada de la actriz en la fiesta de la ceremonia.

"Si no pongo esta foto revientooooooo!!! Pero que locura es esta???????? Esa pedazo de mujer que está a mi izquierda, por si no la conocéis es @sharonstone Que se dice pronto. El hombre que le sigue es una barbaridad lo mires por donde lo mires!!! Mi hermano del alma @jmmanzanares y a mi derecha una de las personas más geniales que conozco… el gran @pacoleon Alguien tiene algo que decir???? Pues que hable ahora o calle para siempre." escribía junto a la publicación que a conquistado a su millón de seguidores superando los 30.000 'me gusta'.