"No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído", confesaba Kiko Rivera a Jesús Calleja durante su aventura en Nepal, "responsabilizando" a su madre, Isabel Pantoja, de su adicción a las drogas, de la que afortunadamente asegura que está completamente recuperado.