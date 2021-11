Los concursantes de 'Secret Story' llevan cerca de tres meses aislados del mundo exterior. Guadalix se ha convertido en su casa y muchos de ellos se han olvidado de que están en un reality. Como suele ocurrir siempre que nos sentimos cómodos, nos dejamos llevar en las conversaciones y hablamos sin filtros sobre vivencias y sensaciones y eso justamente, le ha ocurrido a Luis Rollán. El periodista se encontraba en un momento de relax en el sofá, acompañado de Cristina Porta y por fin, ha hablado largo y tendido de Isabel Pantoja, algo que parecía que ya no iba a ocurrir en el concurso.

El concursante ha querido compartir con su compañera lo que más le ha dolido de la tonadillera y los motivos que han provocado el fin de su relación de amistad. Luis Rollán le ha contado a Cristina que él se preocupó por Isabel Pantoja después de la emisión de 'Cantora: La herencia envenenada' y que Isabel le respondió de malas formas y con unas palabras que le dolieron mucho. "Yo me preocupé en un momento dado por Isabel Pantoja y ella me respondió que no necesitaba que nadie se preocupara por ella. Ese mensaje no me hizo bien y ahí nos escribimos más cosas", ha explicado el colaborador.

"Es una persona que le encanta el rollo de su casa y puede pasar mucho tiempo sin salir para nada" ha confesado el periodista a lo que su compañera ha contestado: "ella no puede salir con normalidad". "Hay que darle normalidad, me encantaría que viviese que disfrutase en el sentido de salir a cenar, ir a un teatro. El error es que ella no puede, ¿tiene escrito que no pueda salir?", cree el concursante. " Es respetable que ella no quiera enfrentarse a ese público porque siempre está siendo juzgada. Todo el mundo tira cuchillos a Isabel Pantoja" ha sentenciado Cristina.

"Yo, precisamente, creo que he sido una de las personas que más me he partido la cara por defenderla, es mi comadre, como compadre suyo le de dicho: 'Tía, no puedes y tienes que darle normalidad'. He tirado mucho de ella, se lo pasaba de puta madre" ha recordado Rollán apuntando que hay muchos artistas que sí hacen vida normal.

Cristina: "¿Tú crees que Kiko Rivera pondría de su parte para reconciliarse con Isabel Pantoja?"

Luis: "Yo creo que está dolido... es que han sido más cosas" #Secret28N https://t.co/QVcXhBZjk2 pic.twitter.com/2cdZkYGwXg — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 28 de noviembre de 2021

La madrileña ha querido profundizar un poco más y le ha preguntado por la polémica relación entre madre e hijo. Ambos son ajenos a todo lo que ha pasado en el exterior durante estos meses y no saben que Isabel Pantoja y Kiko Rivera han tenido un acercamiento tras la muerte de doña Ana. Luis Rollán ha sido directo asegurando que Kiko Rivera lo ha pasado muy mal: "Yo creo que está dolido, es que han sido más cosas", ha dicho dejando claro que hay mucho más de lo que se ha contado.

El periodista también ha tenido tiempo de hablar de los problemas judiciales de la tonadillera y ha asegurado: "Isabel ha cumplido con todo. Con multas y con todo. Cosa que otros, no".

Para zanjar la conversación Cristina Porta ha querido saber si llamará a la artista una vez que salga de 'La Casa de los Secretos.' "No lo sé, yo no he hecho nada grave. Lo mismo cuando salga tengo un WhatsApp de ella, es que no lo sé. A mí no me gustaría forzar nada, me gusta que las cosas sean naturales".