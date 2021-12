Este domingo Cuatro emitió una nueva entrega de 'Planeta Calleja' que contó con la presencia de Kiko Rivera. Una de las entrevistas más personales del dj en la que ha confesado algunos de los momentos más oscuros de su vida. Unas declaraciones que están dando mucho de que hablar.

Kiko ha contado por primera vez qué pasó cuando estalló su guerra con Isabel Pantoja tras la emisión de 'La herencia envenenada'. "Tuve una recaída. Me refugié en la cocaína, nuevamente". "Al final somos débiles y la droga destroza al débil. Yo he sido drogadicto. Empecé a consumir con 17 o 18 años y he tenido épocas que he llegado a consumir hasta 4 y 5 gramos de cocaína al día. A día de hoy estoy bien aunque tengo el demonio en el hombro", confesaba. Añadiendo que su mujer, Irene Rosales, había sido de nuevo su salvavidas.

La grabación del programa tuvo lugar cuando Kiko Rivera estaba pasando uno de los peores momentos de la relación con su madre y utilizó la entrevista para soltar alguna que otra perlita contra ella. Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente y que, seguramente no le hayan hecho ninguna gracia a la tonadillera. La más llamativa fue su acusación de tener parte de la culpa de que él se volviera adicto a las drogas debido a sus largas ausencias.

Estas palabras causaron una gran indignación en Belén Esteban que ayer, en 'Sálvame' salió en defensa de la cantante. "Aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja de que también su hijo esté en la droga. Aquí lo que nos hemos drogado ha sido porque nos ha dado la gana" ha asegurado Esteban.

"Pues claro que a lo mejor Isabel Pantoja lo sabía. Cuando dice: "es que mi madre se iba a América". ¿A qué se iba a América? A que no os faltara de nada en vuestra casa y no os faltaba", apuntaba. "Me parece que habrá tenido culpa en muchas ocasiones, pero que tú le digas eso a un padre o a una madre, me parece que es lo más desgarrador. Los padres no tienen la culpa de cómo salimos los hijos". La Esteban se ha despachado a gusto contra Kiko Rivera. "Somos bastante mayorcitos ya para asumir lo mal que lo hemos hecho" zanjaba.

Las confesiones de Kiko Rivera sobre su situación económica y familiar

Kiko Rivera se ha sincerado con Calleja y además de su adicción a las drogas y de la mala relación con su madre, ha hablado del rechazo que sintió por su hija menor tanto antes de su nacimiento como cuando llegó al mundo por encontrarse hundido a causa de sus adicciones. "Yo estaba muy mal y no aceptaba ese embarazo. Los nueve meses no toqué la barriga ni una sola vez. No la quería, incluso, el día de su nacimiento tampoco. Pero, poco a poco, me fue ganando", ha confesado con lágrimas en los ojos, desvelando que aunque quiere a sus tres hijos "por igual", "mi Carlota ella solita cada día me ha ganado, es la más cariñosa"

También ha comentado cual es el estado de su economía después de una temporada complicada en la que, sin apenas ingresos a causa de la pandemia, se lamentó por no haber sabido administrar la fortuna que ganó hace años.

"Ahora me va bien. Hago entre 80 y 100 bolos al año y gano entre 4.000 y 7.000 euros, depende. Pero no siempre me ha ido bien. Me he arruinado dos veces en la vida. A los 22 estaba arruinado y después me volví a arruinar", ha contado Kiko ante un alucinado Jesús Calleja, que no daba crédito cuando el Dj, tan claro como de costumbre, ha desvelado lo que ha ganado en su vida y cómo lo despilfarró: "Habré ganado en mi vida entre 7 u 8 millones de euros, pero tenía 10 coches en mi casa, tenía barco, moto acuática. Llegué a cobrar hasta 25.000 euros por dos horas de fotos y he llegado a salir del bolo sin pasta. Invitaba a todo lo que te puedas imaginar a mis amigos. Aviones, hoteles, comida, fiesta... Todo lo derrochaba. Luego cambié y me quité de las malas amistades" confesó.