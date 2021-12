La última gala de 'Secret Story' ha estado marcada por los reencuentros familiares. El programa está llegando a su fin y los pocos concursantes que quedan, han podido recibir la visita de sus seres más queridos. Una de las más esperadas era la de Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera volvió al programa que la vio convivir con su marido para visitar a su amigo Luis Rollán. En un momento de constantes conflictos familiares en el clan Pantoja, ha querido subir a la casa de Guadalix para darle fuerzas al periodista.

"Ahora mismo estoy muy nerviosa porque me trae muchos recuerdos", reconocía la sevillana, al entrar en la casa en la que ya había estado durante su participación en 'GH DÚO'. "¿Sabes con lo que me quedo? Con esos tres meses que la vida le regaló a mi madre para disfrutar de mis niñas mientras yo estaba aquí", confesó. A pesar de todas las perdidas familiares que ha sufrido en el último año (su madre y su padre fallecieron con escasos meses de diferencia) afirmó estar "muy bien, muy tranquilita" a lo que quiso añadir que "decidí hacer un alto en mi camino para despejarme, porque si no mi cabeza iba a estallar".

Recordando su paso por el reality, Jorge Javier ha aprovechado para lanzarle una de sus habituales pullas afirmando que las cosas han cambiado mucho para ella desde 'GH DÚO', tanto que en ese momento sí que iba a Cantora. "¿Vas a volver?" le ha preguntado el presentador a lo que la mujer de Kiko Rivera ha respondido tajante: "¿A Cantora? No, ahora mismo te digo que no. Ni en fin de año. ¡Qué va! Todos mis fines de año han sido allí desde que estoy con Kiko, pero yo ya estoy organizando la cena en mi casa".

"Te tengo que hacer una pregunta, ¿echas de menos a Maribel?" quiso saber Jorge Javier. Irene Rosales ha respondido con un zasca para su suegra: "Sí que la he echado de menos en el momento más importante y duro de mi vida, ahora echo de menos a las personas que tengo a diario. No sé si tengo algo que perdonarle, pero tendría que tener conversaciones con ella. Pero ahora mismo no creo que se vaya a producir ni nada" zanjó.

Irene Rosales, sobre Isabel Pantoja: "Yo creo que tendría que tener conversaciones con ella, pero ahora mismo no creo que se vayan a producir" #SecretGala12 pic.twitter.com/ykahTkpB2Q — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 2 de diciembre de 2021

Tras este encuentro con el presentador, la ex colaboradora de Telecinco se preparó para su reencuentro con Luis Rollán no sin antes hablar del paso de su amigo por la casa y las conversaciones que tuvo sobre la Pantoja. "Luis ha sido muy claro, igual que otros muchos amigos que están con Isabel", defendió la sevillana, para después declarar que "se han dejado de hablar por un tiempo, pero quiero, confío y espero que tengan por lo menos una conversación de adultos". "No sé si se encontrará un Whatsapp o no, que creo que no, pero una llamada deberían tener. Porque desde que él entró hasta hoy, han pasado algunas cosas por las que, cuando se entere, se va a preocupar muchísimo por su amiga", concluyó Rosales.