La actriz viguesa María Castro está de celebración -aunque el COVID le ha aguado un poco la fiesta-. La interprete gallega cumple 40 años y, además de con su familia, ha decidido compartir la celebración con todos sus seguidores de Instagram -más de 731.000 personas- Para ello ha escogido una foto que, según experiencias anteriores de María Castro con la red social, quizá no pase la censura de Instagram, que ya vetó una foto de similares características por desnudez.

En esta ocasión María Castro ha escogido colgar en su Instagram un 'topless' un tanto particular ya que se trata de una maravillosa y entrañable foto de infancia en la playa. Como la mayoría de las niñas de esa edad, la actriz esta vestida con un bañador de una sola pieza y un gracioso sombrero. La imagen recuerda a la que usó para responder a las críticas que recibe por su físico, una foto de infancia también en la playa pero que Instagram consideró inapropiada por desnudez.

Castro acompaña la tierna imagen con un sentido texto. En él confiesa que celebrar su cumpleaños la hace sentir "un poco bloqueada… o abrumada…o impresionada… o un cóctel de todo a la vez". "La sensación es similar a la que me acompaña cada noche de fin de año, una vez pasan las 00:00h… la mezcla de morriña por lo que se va, y expectación por lo que se viene" añadía. Esa misma sensación la embargaba hoy: "Feliz de cumplir, obviamente… exprimiendo la vida al máximo… pero también pelín a flor de piel por haberme comido ya “un trozo grande de mi pastel”… así que según por dónde me dé el aire, me desahogo en un torrente de lágrimas, que muchas veces acaban en carcajada".

Termina con unos sentidos agradecimientos. "Gracias a todos por las felicitaciones. A los que os veo todos los días, y a los que sólo me escribís en las ocasiones pero sin embargo sé que estáis. Gracias a mi familia: Maia, Olivia, José, mamá, papá, Pili, Tito, sobrinos, cuñados, suegros, primos, tíos… (somos de familia grande) por disfrutar de mis logros, por apoyarme en mis fracasados y por llevarme siempre de la mano… y dejar que os la suelte, ligeramente y de vez en cuando, para seguir viviendo mi sueño".