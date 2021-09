La gallega María Castro avanza decidida a consolidarse como una de las actrices del momento. Su popularidad no llega solo a través de sus interpretaciones en cine, televisión y teatro, sino también a través de sus redes sociales, principalmente Instagram, donde comparte consejos sobre maternidad, recetas de cocina y aspectos de su día a día. Por no hablar de lo gran embajadora de Galicia que es.

Precisamente, María Castro acaba de ser objeto de una polémica en Instagram, en donde le han censurado una foto por 'desnudez'. "La vuelvo a subir, porque Instagram la ha eliminado por mostrad desnudez… FLIPO! A ver si con esos bañadores ridículos, que les/nos hemos pintado encima, se entiende mejor el mensaje!" explica. En la imagen, la actriz sale con dos amigos cuando eran niñas en la playa de Baiona, por lo cual aparecen con el torso desnudo, algo que rápidamente Instagram decidió censurar.

María Castro compartía la instantánea para responder a las críticas que estaba recibiendo por su aspecto físico y que la intérprete no ha dudado en responder.

"Hoy voy a soltar una REIVINDICACIÓN y para ello rescato esta foto de un cajón, dónde me veo posando feliz con mis amigas Elena y Diana en nuestra Baiona! Y la saco, con el objetivo de recordarme y mostraros, que siempre he sido un suspirín de niña.. hoy, de mujer", comienza. Al parecer, según ella misma explica, está recibiendo comentarios sobre lo que algunos consideran "extrema delgadez". "Últimamente, recibo muchos mensajes privados por aquí, sobre si estoy o no demasiado delgada… Ya sabéis que cualquier exposición por aquí, hoy en día, puede ser criticable… si nos pasamos porque nos pasamos, si nos quedamos cortas un tanto de lo mismo… Sé que muchos de esos mensajes llegan desde el cariño y preocupación verdadera, pero otros no… otros directamente van a dar", continúa María Castro.

Por todo esto, al al encontrarme con esa foto ha sentido la necesidad de enseñar que "no estoy delgada… que lo soy. Soy así. Piernas, brazos, sonrisa y poca chicha… como en la foto", sentencia. Por eso, con su habitual carácter afable, dio las gracias a los que se preocupan por su delgadez, aclarando que "no tiene que ver con dormir mal y poco, seguir dando el pecho, o tener dos hijas y conciliar (como la mayoría) como se pueda… lo digo porque muchos me animáis a deje la teta, que baje ritmo. Tiene q que ver únicamente con mi genética y mi capacidad de “volatilizar” todo lo que como. ¡Estoy bien! Muy bien. De hecho, a pesar del sueño, creo q nunca me he sentido mejor, más sana".

Para terminar María Castro lanza una importantísima conclusión: "Queramos nuestros cuerpos como son… que trabajan mucho cada día para llevarnos hasta dónde estamos y dejar que alcancemos nuestros sueños. ¿O no?"