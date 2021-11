María Castro está de celebración. La viguesa cumple 40 años y se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional. Su encuentra inmersa en la maternidad, que no ha dejado de darle alegrías y también en su trabajo en el teatro, con el que disfruta como el primer día. Como es habitual en ella, la actriz ha querido compartir este día tan especial con sus seguidores. Con esta fotografía a querido celebrar sus "40 castañas" y ha aprovechado para dar las gracias a toda la gente que la quiere y la apoya a diario. También ha aprovechado la publicación para confesar que no es muy fanática de su cumpleaños." Celebrar el de los otros me resulta más fácil, pero en el mío… en el mío, de unos años a esta parte (de niña todo se vive con otra inconsciencia), me suelo sentir un poco bloqueada… o abrumada…o impresionada… o un cóctel de todo a la vez" escribía.

