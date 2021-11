La pasada noche el mundo del deporte se vestía de gala para celebrar los Premios Marca del Deporte Femenino 2020-21 que este año han querido homenajear a algunas de las deportistas olímpicas y paralímpicas mas destacadas de los Juegos de Tokio. Todas las premiadas son un ejemplo y una inspiración para las actuales y futuras generaciones por su talento, compromiso, esfuerzo y dedicación.

Una de las premiadas ha sido la gallega Ana Peleteiro. La atleta ha recibido el Premio al Personaje Olímpico no sólo por su bronce en triple salto en Tokio, sino por haber conseguido trascender en el mero ámbito deportivo y haberse convertido en una figura relevante en la sociedad. Peleteiro se ha mostrado muy agradecida y como es costumbre en ella, así lo ha querido compartir también con sus miles de seguidores en Instagram.

"Orgullosa y feliz por recibir este increíble premio. Muchísimas gracias @marca por acordaros de mí y por visibilizar una vez más el deporte femenino." Con estas palabras, Peleteiro mostraba los recuerdos de una noche inolvidable.

Es una figura relevante en el deporte y también en el de las redes sociales. Con más de 300K seguidores, la gallega muestra a diario su día a día en su cuenta de Instagram. Vacaciones, viajes con amigos, entrenamientos y hasta sus looks diarios y en una ocasión tan especial, no podía ser menos. Ana ha preparado un vídeo con el look de la noche en el que se muestra resplandeciente.

Hace unas semanas aseguraba que estaba viviendo el momento más feliz de su vida y parece que las buenas noticias no dejan de sucederse para la gallega.