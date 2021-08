La actriz Paula Echevarría es sin duda uno de los iconos nacionales que mayor repercusión alcanza en las redes sociales. Solo en su cuenta de Instagram acumula más de tres millones y medio de seguidores. Ninguna de sus publicaciones pasa inadvertida y, aunque como ella misma reconoce en multitud de ocasiones, es mucho más el amor que recibe que las críticas, no falta quien está al quite para sacar punta a los comportamientos de la intérprete.

Un ejemplo ha sido su última publicación en la popular red social. En ella se ve su reflejo y el de su hijo pequeño, Miguel, mientras le da un biberón. La imagen salió acompañada del texto: "Me gusta el reflejo del espejo".

Aunque muchos comentarios alabaron lo hermoso de la imagen, no se hicieron esperar aquellos que la criticaron por no continuar con la lactancia materna. Y aunque la propia Paula quiso aclarar que no estaba "estallando" que solo "reflexionaba" y hacia uso de su derecho a la libertad de expresión, sí que sus mensajes a través de stories mostraban un fuerte cabreo.

"Nunca pensé que la gente pudiese ser tan atrevida, tan desinformada, tan bocazas, tan kamikaze a la hora de lanzar cualquier comentario" comenzaba para aclarar que no iba a dar ninguna explicación porque "como madre hago lo que considero". Pero puso el foco en lo gratuito de esos comentarios ya que, según ella, "los que habláis no tenéis ni idea, no sabéis si es leche extraída que le estoy dando en biberón, un suplemento después del pecho o que le haya dado biberón desde que nació porque me dio la gana" apunta (aunque sí que ha compartido instantáneas amamantando a su segundo hijo).

"Su madre y su padre somos los que consideramos lo que al niño le viene bien, nadie tiene ni la más remota idea de por qué le estoy dando ese biberón y hablan", continúa para espetar un rotundo "cada uno en su casa y dios en la de todos, espero que cada uno en su casa haga lo que se le antoja, yo en la mía sí".

Para concluir pedía "un poco de empatía" porque, si bien ella puede escoger que tipo de alimentación ofrecer a su pequeño, "hay madres que no tienen opción".