Cinco alimentos casi sin calorías para perder peso sin esfuerzo y sin dejar de comer.

Llega el año nuevo y de la que estrenamos 2019 también iniciamos una etapa llena de nuevos propósitos que queremos cumplir (al menos durante el mes de enero tenemos que hacerlo aunque sólo sea para disimular). Pero que tengas nuevos propósitos no quiere decir que tengas que morir en el intento. Lo más seguro si estás leyendo este artículo es que entre tus metas para el año nuevo se sitúe la de perder peso. Adelgazar no es fácil pero el truco tampoco es morirse de hambre, no hay que cometer locuras ni someter al cuerpo a una presión contraria a tu salud. Hay métodos para librarte de los kilos que te sobran sin esfuerzo y sin pasar hambre. ¿Cómo se debe hacer? Pues preguntando a lo que saben. En este caso los nutricionistas. Ellos son los que controlan lo que debes comer y lo que no.

Por eso hoy te traemos un interesante post del catalán Miquel Girones que intenta dar consejos a través de las redes sociales para que mejores tanto tu salud como tu relación con los alimentos. Hoy el nutricionista ha contado a través de Instagram los cinco alimentos con casi cero calorías que deberías introducir en tu dieta para perder peso de una forma más fácil y sencilla. Y es que para perder peso recuerda que lo único que funciona es caer en un déficit calórico. Muchas veces se nos olvida pero tiene su lógica: sólo perderás los kilos que te sobran si ingieres menos calorías de las que gastas. O lo que es lo mismo: si gastas más de las que ingieres. Por eso tu camino hacia el éxito debe basarse en dos pilares fundamentales: tienes que moverte más y comer más sano (ojo, no menos sino más sano).

El primero es la mostaza. Sí, las salsas no tienen porqué ser malas. De hecho según Girones la mostaza está "infravalorada".

El segundo alimento casi que es de los que cae "de cajón": la lechuga es otra buena aliada que te "combina" bien con casi cualquier plato.

El tercer alimento te va a sorprender: los pepinillos encurtidos. Son una buena solución cuando ataca el hambre psicológica (en este artículo te contamos qué es ese hambre emocional y cómo combatirla).

El cuarto alimento es fundamental a la hora de cocinar: las especias. Y es que hacer comida "de dieta" o "más sana" no tiene que significar que sea menos sabrosa. (En este artículo tienes seis especias sin calorías).

El quinto alimento no debe faltar bajo ninguna circunstancia en tu dieta: la sandía. La fruta en general es buena a la hora de perder peso. Huye de quienes te dice que comiendo fruta se engorda. Es un mito totalmente falso.