El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de mayo

Hoy en Caldas de Reis, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la madrugada y la noche. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 18°C a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar ropa abrigada. La humedad relativa estará en niveles altos, alcanzando hasta un 99% durante la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indica el termómetro.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con solo una ligera posibilidad de llovizna en la mañana. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas por si acaso. No se esperan tormentas en la zona, por lo que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilan entre los 1 y los 12 km/h a lo largo del día. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que las condiciones serán relativamente tranquilas en ese aspecto.

En resumen, el día en Caldas de Reis estará mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda llevar ropa abrigada y un paraguas, pero en general las condiciones meteorológicas serán estables y no se esperan fenómenos adversos. ¡Disfruta de tu día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Catoira, el tiempo estará mayormente nuboso con algunas nubes dispersas durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que la mínima será de 7 grados . Se espera que la humedad relativa se mantenga alta durante todo el día, rondando el 90%.

Hoy en Cuntis, el día comenzará con cielos muy nubosos, lo que hará que la temperatura sea de 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje y la temperatura descienda a 8 grados . Durante la tarde, el cielo estará poco nuboso y la temperatura se mantendrá alrededor de los 9 grados .

Hoy en Moraña, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la madrugada y la noche. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 17°C a lo largo del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-05T20:56:09.