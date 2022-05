Un nuevo estudio ha comprobado que la expansión de la rata negra, acusada de propagar la peste negra, está relacionada con eventos históricos que cambiaron el mundo, en los periodos romano y medieval.

Un nuevo análisis de ADN antiguo ha arrojado luz sobre cómo la rata negra, acusada de propagar la peste negra, se dispersó por Europa, revelando que el roedor colonizó el continente en dos ocasiones, en los períodos romano y medieval.

El estudio, dirigido por la Universidad de York junto con la Universidad de Oxford y los Institutos Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana (Jena) y la Antropología Evolutiva (Leipzig), es el primer análisis genético antiguo de la especie roedora, también conocida como la rata de barco.

La rata negra (Rattus rattus) es una de las tres especies de roedores, junto con el ratón doméstico (Mus musculus) y la rata marrón (Rattus norvegicus), que se han distribuido globalmente como resultado de su capacidad para vivir alrededor de las viviendas humanas, aprovechando sus fuentes de alimentación y los medios de transporte.

Las ratas negras estuvieron muy extendidas en toda Europa hasta al menos el siglo XVIII, antes de que su población disminuyera masivamente, muy probablemente como resultado de la competencia con la rata marrón recién llegada, la especie de rata ahora dominante en la Europa templada.

Pista de ADN

Al analizar el ADN de restos de ratas negras antiguas encontrados en sitios arqueológicos que abarcan desde el siglo I hasta el siglo XVII en Europa y el norte de África, los investigadores han construido una nueva comprensión de cómo las poblaciones de ratas se dispersaron siguiendo los flujos y reflujos del comercio humano, el urbanismo y los imperios.

El estudio muestra que la rata negra colonizó Europa al menos dos veces, una con los primeros siglos de la expansión romana a lo largo de Europa, los Balcanes, el Medio oriente y el norte de África.

La segunda oleada ocurrió en el período medieval, coincidiendo con la evidencia arqueológica de una disminución o incluso desaparición de las ratas durante el período medieval temprano, que transcurrió desde finales del siglo V o principios del VI hasta el siglo X.

Según los autores, estos movimientos estuvieron relacionados con la ruptura del sistema económico romano, aunque el cambio climático y la plaga de Justiniano del siglo VI, también pueden haber jugado un papel. Cuando las ciudades y el comercio a gran escala resurgieron en el período medieval, también lo hizo una nueva ola de ratas negras.

Colonización repetida de Europa

“Hace tiempo que sabemos que la propagación de ratas está relacionada con eventos humanos, y sospechábamos que la expansión romana las llevó al norte de Europa”, explica David Orton, del Departamento de Arqueología de la Universidad de York, en un comunicado.

Las ratas negras desaparecieron en Gran Bretaña después del período romano, cuando había menos urbanismo y menos comercio, y solo regresaron en la era vikinga, cuando también regresaron el comercio y las ciudades.

Esta investigación confirma que la rata negra probablemente se introdujo en el Mediterráneo oriental por una ruta terrestre a través del suroeste de Asia, aunque no se puede excluir una ruta marítima a través del Océano Índico y el Mar Rojo.

También identifica dos olas de introducción de ratas en la Europa templada. La primera, probablemente, acompañó la expansión romana hacia el norte, y la segunda tuvo lugar durante el período medieval, que decayó con el colapso del Imperio Romano.

Movimiento humano

Según los autores, el estudio también podría proporcionar información sobre el movimiento humano en los continentes.

“Este estudio es un gran escaparate de cómo los antecedentes genéticos de las especies comensales humanas, como la rata negra, animales que prosperan alrededor de los asentamientos humanos, pueden reflejar eventos históricos o económicos humanos. Hay mucho que podemos aprender de estos pequeños animales a menudo descuidados”, sentencia el autor principal He Yu, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

Nuestros resultados revelan cómo la rata negra puede actuar como representante ideal para interpretar la historia del movimiento humano y el cambio cultural, concluyen los investigadores en su artículo.

Referencia

Palaeogenomic analysis of black rat (Rattus rattus) reveals multiple European introductions associated with human economic history. He Yu et al. Nature Communications, Volume 13, Article number: 2399 (2022).