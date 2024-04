Investigan si el decapitador de Ribera de Arriba atacó a su padre al descubrir su falsa vida

Testigos de la detención del parricida de El Picón relataron este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA las dificultades que tuvieron los agentes de la Guardia Civil para detener al hombre de 46 años que decapitó a su padre y se paseó por la glorieta de Soto de Ribera. "Costó mucho reducirlo, estaba incontrolable y los guardias comentaban que tenía una fuerza enorme", relata una de las personas presentes durante el arresto, que tuvo lugar en torno a las 22.20 horas del lunes.Los testigos coinciden en describir a un hombre "fuera de sí" que no paraba de moverse de uno a otro lado, cantando, riéndose a carcajadas y lanzando gritos. "Era como si no sintiera ni padeciera la fuerza de los agentes", indica la misma fuente, en línea con el testimonio de otro vecino de Soto de Ribera. "Un amigo guardia civil me dijo que todavía le dolían las manos del esfuerzo que tuvo que hacer para contener sus movimientos", explica este último. Además de los conductores damnificados por los ataques del parricida que observaban la actuación de los guardias desde la distancia, también presenciaron la detención algunos vecinos de las viviendas más cercanas a la rotonda. "Fue de película. Estaba sin ropa, lleno de sangre y no paraba de gritar", apunta un lugareño al que el fuerte sonido de los vehículos de la benemérita desveló y sacó de casa. "Cuando vi lo que estaba pasando no me lo podía creer, no sabía si estaba todavía durmiendo", comenta este varón, que conocía tanto al autor del crimen, como a su progenitor y víctima. El episodio dejó tanta huella, que hay quien afirma sentir un cosquilleo cada vez que pasa por la rotonda. "Todavía pasé antes por ahí y me dije para mí misma: si me hubiese tocado a mí no acierto ni a pisar los pedales", indicó María Fernández, una ovetense que por motivos laborales suele pasar por la zona, muchas veces en horario nocturno, para ir a Morcín o Ribera de Arriba.