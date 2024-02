Un preso se atrinchera en su celda y provoca un incendio en la cárcel de Fontcalent

Un preso de la cárcel de Fontcalent en Alicante ha provocado este domingo por la mañana un incendio en su celda del departamento de aislamiento, un área destinada a aquellos reclusos más conflictivos.

El interno estaba allí precisamente tras protagonizar el pasado miércoles una pelea "tumultuaria" entre dos facciones enfrentadas que acabó con cinco presos aislados. El recluso se atrincheró en su celda, prendiendo fuego a un colchón y a varios utensilios, lo que provocó una gran humareda, según ha informado el sindicato "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM).

El resto de presos fueron desalojados hacia zonas de seguridad, tarea dificultada aseguran desde el sindicato por las incompatibilidades entre ellos debidas al enfrentamiento que tuvieron la semana pasada.

El sindicato TAMPM denuncia que el sistema de alarma de incendios no funcionó y no se accionaron de forma automática los extractores, poniéndose de esta forma en "grave riesgo" la integridad tanto de los trabajadores como de las personas privadas de libertad. De hecho, dos internos necesitaron atención en la enfermería del centro y un funcionario tuvo que acudir para ser atendido en urgencias hospitalarias. "Solo la rápida y profesional intervención de los trabajadores de servicio evitaron males mayores", aclaran desde la asociación de trabajadores penitenciarios.

Mal estado sistemas contra incendios

Según TAMPM, la antigüedad de las instalaciones y el mal estado de los sistemas de alarmas contra incendios implantados evidencian la urgente necesidad de invertir en las infraestructuras del centro, la mayoría de ellas prácticamente abandonadas durante años. El no funcionamiento de las alarmas no es la primera vez que sucede y el sindicato anuncia que exigirá responsabilidades por ello. "Mejorar los espacios de trabajo y los medios a disposición de la plantilla no solo incrementa su dignidad, sino que hace que sus funciones se desarrollen de una manera más eficaz", recalcan.

Asimismo, el sindicato recuerda que el servicio del departamento de aislamiento está concebido para dos funcionarios, pero la escasez de plantilla hace que a diario solo se haga cargo del mismo un empleado del centro. Este hecho provoca un déficit de seguridad que arrastra la prisión desde hace años y que el sindicato TAMPM ha denunciado en numerosas ocasiones.

La asociación critica en un comunicado que los últimos años se han ampliado los servicios prestados por el centro penitenciario de Fontcalent, tales como la apertura de un Centro de Inserción Social, una Unidad de Madres y un Servicio de Gestión de Penas, sin que esto suponga un aumento de la plantilla. Los hechos ocurridos este domingo reafirman la posición sindical de solicitar más plantilla, ya que lo contrario sostienen pone en riesgo la salud de las personas destinadas en la prisión.

Desde TAMPM agradecen la actuación de los trabajadores en el incendio, demostrando nuevamente su implicación y profesionalidad. Todo ello a pesar de la escasa formación que reciben tanto en extinción de incendios como en defensa personal y del escaso reconocimiento tanto social como institucional a su servicio público esencial.