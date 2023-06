Lo viví y me dolió, pero verlo así y ahora me ha partido el corazón.

Y como me acorraló después el policía y su mirada de odio.

Hoy estoy fatal, lo siento. Estoy muy triste y tengo muchísima ansiedad. Recordando lo que nos pasó hace 8 años no puedo evitar llorar. https://t.co/EfTC3LQoru