‘Libro das colunas’ recompila a obra xornalística de Luísa Villalta en ‘A Nosa Terra’

As Letras Galegas viaxan en tren. A imaxe de Luísa Villalta amosarase nos repousacabezas dos trens de alta velocidade que realizan traxectos de Media Distancia e Avant entre A Coruña, Santiago e Ourense; e entre Vigo, Santiago e A Coruña. Ademais, Renfe exporá nas estacións os carteis gañadores do Concurso das Letras Galegas 2024, correspondente á categoría de Educación secundaria. Na imaxe, Susana Villalta e María Gómez, irmán e nai de Luísa Villalta, onte na Coruña co secretario xeral da Lingua, Valentín García (esq.) e os xerentes da área de Servizo Público de Renfe en Galicia, Alberto Martínez e Moisés Durán. | FDV / Redacción