Viviendoenlacalle, sin carnet de conducir y con más de 1.000 euros en multas: "No voy a pedir perdón por mi conducción"

El streamer viviendoenlacalle, también conocido como Jony, saltó a la fama hace ya unos años por transmitir en directo su vida sin un techo bajo el que dormir en Twitch. Una idea que le permitió ganarse el cariño de los espectadores y, con el paso del tiempo, el dinero necesario para comprarse su propia casa. Sin embargo, sus últimos capítulos le han llevado a estar en el ojo del huracán, al protagonizar varios escándalos en las redes sociales por sus peripecias al volante conduciendo un VTC mientras lo transmite en directo a través de su canal.

El creador de contenido de IRL se montó en el coche y asumió un trabajo que sumar al de streamear ante la bajada de suscriptores en su canal, que alcanzó su récord en 2023 con alrededor de 7400 suscripciones. Ahora, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Viviendoenlacalle habría perdido su carnet de conducir al recibir seis multas que, además, le han hecho perder cuatro puntos en cada caso. En total, 24 (el máximo que se puede acumular es 15) lo que le ha llevado a perder la licencia durante los próximos seis meses. A ello habría que sumar el montante ecónomico de las infracciones, que superarían los 1.000 euros.

En los últimos meses, Jony ha estado a punto de atropellar a una señora ciega al grito de "¡señora está en verde!" o a una madre con su bebé en brazos, se ha saltado varios semáforos en rojo, ha sido visto en varias ocasiones usando el móvil a la vez que maneja el coche y hasta ha dado la sensación de estar cerca de quedarse dormido al volante.

Al tratarse de un VTC, la matrícula de su coche es pública y los propios usuarios han encontrado y publicado en redes cada una de las multas que ha recibido el streamer, que este miércoles se ha defendido en su canal Twitch.

"No me vereís conduciendo en directo"

En un directo titulado 'Esto lo hago pa divertirme y me voy a llevar un par antes de irme' y ante una audiencia media de más de 10.000 espectadores, el streamer ha asegurado que "no cambiaré ni voy a pedir perdón por mi forma de conducir", además de reconocer que tiene 11 multas de tráfico por denuncias de un streamer (acusa de ello al taxista Marc Prime, que también retrasnmite sus turnos de trabajo) y decir que "no me volveréis a ver conducir en directo nunca más".

Eso sí, durante el transcurso del directo ha asumido sus errores al volante, aunque ha denunciado la filtración de sus datos personales: "Esto es para que entendais por qué muchas veces estoy a la defensiva y por qué estoy en ese estado constante".