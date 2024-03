El juego ya tiene su día oficial

El juego acaba de sumarse al calendario de los días mundiales e internacionales después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) haya aprobado un proyecto de resolución que designa el 11 de junio como Día Internacional del Juego tras la campaña impulsada por diversos países, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, como Save the Children, The Mattel Children’s Foundation y Change X. Aunque ya tenía su efeméride, que se celebraba a instancias de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA) el día 28 de mayo, fecha de la constitución de esta organización, a partir de este año será oficial. El objetivo de este día internacional no es otro que celebrar la importancia de esta actividad universal, recogida como un derecho del niño en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reza: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.

UNICEF calcula que actualmente unos 160 millones de niños trabajan en lugar de jugar o aprender, mientras que sólo el 30% de los adultos son conscientes de que el juego está reconocido como un derecho fundamental de nacimiento, según una investigación realizada por LEGO Group y YouGov, una de las compañías que participaron en la campaña. Por todo ello, la resolución llama a todos los estados y agencias miembros de la ONU, y a otras partes interesadas, incluidas ONG, institutos de investigación y el sector privado, a celebrar el día para aumentar la conciencia pública sobre el juego y las actividades recreativas, que también reportan importantes beneficios en la edad adulta.

Diana Rodríguez, psicóloga y formadora “Jugar forma parte del desarrollo integral -emocional, físico y cognitivo- del niño”

Los expertos gallegos aplauden la designación del Día Internacional del Juego por parte de Naciones Unidas. Para la psicóloga y formadora Diana Rodríguez, cualquier iniciativa dirigida a poner en valor el juego es positiva. “Jugar es parte del desarrollo integral –emocional, físico y cognitivo– del niño. Le proporciona habilidades psicomotrices, psicosociales y favorece el neurodesarrollo del menor. Desde un punto de vista psicológico, a través del juego se interpretan roles, se adquiere empatía, y se favorece su capacidad creativa, potenciando su inteligencia emocional en diferentes ámbitos”, esgrime la psicóloga.

En este sentido, Alba Alonso, profesora y creadora de Realkiddys, proyecto que promueve la educación desde la igualdad, subraya que el juego, además, es la manera a través de la cual el niño se comunica con el mundo en el que viven, aprenden de lo que le rodea y se relaciona con su entorno.

Sin embargo, entiende que está infravalorado. “Lamentablemente, aún no está valorado como lo que es, una parte imprescindible del aprendizaje de nuestra infancia. Todavía hay personas que, al igual que consideran a la escuela infantil como una ‘guardería’, creen que el juego es una pérdida de tiempo”, afirma.

Según esta profesora, el niño puede aprender a sumar y a restar con un cuaderno de sumas y restas o a través del juego, contando, por ejemplo, las naranjas o manzanas que entran en un kilo o sumando lo que cuestan. “Ésta es una forma de aprender más lúdica y real. Escribir los ingredientes de la receta del bizcocho que luego haremos y llevarla a la compra puede ser todo un juego. Y a la vez practicamos la lectoescritura. No nos hace falta ningún cuadernillo de doble pauta para copiar textos sin más”, añade.

Por ello, aconseja a todos los padres y madres a que jueguen más con sus hijos, dentro y fuera de casa. “El juego debería estar presente en gran parte de las actividades que rodean a nuestra infancia. No hace falta que seamos expertos en gamificación para ello”, opina.

Alba Alonso, educadora "El juego debería de estar presente en gran parte de las actividades que rodean la infancia"

En los tiempos de internet, sin embargo, la sombra de las pantallas se cierne sobre el juego. “La investigación avala la importancia del juego en el crecimiento del niño y aun así, el tiempo de juego sigue brillando por su ausencia. Quizás el uso indiscriminado a modo barra libre y sin supervisión de las pantallas tenga algo que ver también. Hay videojuegos maravillosos, pero no son la única manera de jugar. Hacerlo al aire libre, con amigos y creando desde la nada es juego también”, comenta la profesora, que añade que otro de los problemas es la falta de tiempo y de espacio para jugar que tienen los niños del siglo XIX.

Como experta en educación en igualdad, Alonso apela por comenzar a educar sin estereotipos de género desde la más pronta infancia. “Aquí los juguetes tienen mucho que decir. Ofrecerles diversidad de juego o juguetes sin pensar en si son niños o niñas es el primer paso. Mi consejo como madre, maestra y experta en igualdad de género es el siguiente. Usa el juego todo lo que puedas en la educación de los tuyos. Y no lo limites ni en cuanto al género, ni en cuanto a la edad. Los adolescentes también necesitan seguir jugando como base de su aprendizaje y hay infinitas maneras de hacerlo", comenta.

Volver a los juegos de siempre

Por su parte, Rodríguez aboga por recuperar el juego de toda la vida frente al ocio digital. “Hay una necesidad de concienciación de la importancia del juego libre, en la naturaleza, del juego dirigido y que es necesaria una psicoeducación parental y profesional de la gestión de las pantallas en menores. Me consta casos de escuelas infantiles en Vigo que tienen al alumnado toda la mañana delante de una pantalla y de cuidadoras y progenitores que recurren a ellas para mantener a los niños entretenidos durante horas”, alerta.

La psicóloga no resta importancia a las nuevas tecnologías como herramientas de comunicación, pero también advierte de que es necesario poner límites en tiempos, edades y contenidos. “Existen juegos tóxicos que conllevan conductas adictivas, y juegos constructivos que promueven la lógica, la atención, la empatía, la memoria, la estrategia. Como adultos, es nuestro deber acompañar y revisar el tipo de contenido audiovisual que consumen los menores”, afirma.

Juguemos juntos, entonces.

