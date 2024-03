“Rodar una película es como hacer un puzle”

–¿Cuáles son los personajes principales?

–Son el novio de la chica desaparecida y la amiga de la joven. Son los que lideran el reparto de esta pandilla y son a los que seguimos todo el tiempo. Vivimos el viaje de la adolescencia a través de sus emociones que cada uno transita de manera diferente. Manu está acostumbrado a no expresar sus emociones; trabaja con su padre en el campo. La amiga tiene un entorno más comunicativo aunque también esconde.

–¿Qué importancia tienen los personajes adultos?

–Siempre están fuera de cuadro en off. Nos encontramos con una sargento, que es madre de una de las chicas, que está más presente porque tiene que ver con la investigación pero nosotros siempre estamos con los chicos. A nivel narrativo, en el guion, no sabes cosas que los chicos no sepan. Si los adultos realizan una reunión para decidir qué hacer, los adolescentes no lo saben: están en un garaje pensando qué pudo pensar. Los adultos no tienen mucho peso en este filme.

–¿Fue difícil calzarse el corazón y cerebro de un adolescente?

–A pesar de que fui adolescente en una época analógica, en los 90, los miedos, emociones y dudas, cómo se relacionan... son los mismos de antes. A nivel narrativo y emocional, lo que me interesa es que ellos viven las emociones por primera vez. Todos pasamos por eso. Todo se intensifica porque todo se vive por primera vez. Ellos viven en el presente. Eso es un caldo de cultivo muy chulo para la narración audiovisual. Intenté ser honesta y respetuosa con ellos. Tampoco sofistiqué el mundo adolescente, quería acercarme de otra manera.

–Es su primer largometraje de ficción, ¿le resultó difícil?

–Para nada me sentí sobrepasada. Llevo trabajando en el audiovisual desde el año 2001, en guion o dirección. Poder hacer un largometraje era algo que yo soñaba. Llegó después de cumplir los 40 porque es muy difícil. Para mí, fue un disfrute hacer esta película. Espero no tener que esperar cinco años para hacer otro filme.

–¿Qué obstáculos tuvo?

–Es muy difícil levantar la financiación para una película, es un camino muy largo. Luchamos mucho por este filme. No sé por qué se tarda tanto en sacar adelante una película. Creo que ahora las mujeres directoras parece que tenemos más oportunidades por las leyes y normativas que ayudan. Mira qué frutos está dando... Pero sigue siendo muy difícil. El proceso creativo tiene un subidón al principio pero después hay que tener muchas ganas y trabajar mucho. Me siento muy agradecida.

–¿Cómo empezó en el cine?

–Primero, quería ser actriz y lo fui. En quinto de EGB empecé haciendo teatro con Celso Bugallo en Pontevedra. Siempre quise trabajar en esto. En “Terras de Miranda” empecé a estudiar y hacer cortos. Mi madre decía que, de pequeña, me gustaban los puzzles. Hacer una película es como hacer un puzzle con los distintos equipos; es impresionante. Empecé Periodismo en Santiago pero no me gustaba. Empecé a hacer teatro en Santiago. No había entonces Comunicación Audiovisual. Estudié Imagen y Sonido en A Coruña, en una la escuela de cine en Cuba unos meses.... Para hacer cine, hay que ver muchas pelis, ir a muchos museos y escuché mucha música.