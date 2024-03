Adeus a un dos "bos e xenerosos"

O tanatorio de Pereiró de Vigo encheuse onte de familiares, amigos e persoeiros do eido da cultura e do galeguismo para despedir o insigne escritor, profesor e antigo colaborador de FARO DE VIGO Alfonso Álvarez Cáccamo, que finou o luns ós 71 anos de idade no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo debido a unha neumonía que o tivo case tres semanas ingresado. A súa compañeira, Suca Toba Girón, e os seus irmáns, Xosé María e Celso, presidiron o acto civil na capela do tanatorio, previa a súa incineración.

Ademais de familiares, como o seu curmán, o artista Darío Álvarez Basso, despediron a Álvarez Cáccamo xente do mundo da cultura como a escritora María Xosé Queizán e a cineasta Xisela Franco.

Tamén quixeron despedir ao escritor e ao profesor políticos do BNG como a alcaldesa de Tomiño, Sandra González; o deputado Luís Bará; Xabier Pérez Iglesias, portavoz municipal da devandita formación política en Vigo; e o que fora alcalde da cidade olívica, Lois Pérez Castrillo.

Condolencias en liña

Ademais dos que puideron homenaxear in situ ao autor de “As baleas de Eduardo Reinoso”, foron moitos os que utilizaron as redes sociais para o adeus. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacou a “longa traxectoria literaria e numerosos galardóns” dun escritor e mestre que “deixa fonda pegada nos que tivemos a sorte de coñecelo”.

Familiares e amigos no exterior do tanatorio de Pereiró. / JOSÉ LORES

O que fora profesor no CPI Arquitecto Palacios de Panxón ata que se xubilou no ano 2011 recibiu a homenaxe na rede do Concello de Nigrán, que lembrou o antigo veciño como “unha persoa moi querida e coñecida no municipio por ter dado clases a diferentes xeracións de nigraneses”.

Tamén o Concello de Oia, no que viviu nos últimos tempos, tivo palabras para expresar o seu pesar polo pasamento de Alfonso Álvarez Cáccamo. “A súa traxectoria vital e profesional son un exemplo de dedicación, xenerosidade e paixón pola cultura”, expresou.

Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey, Manuel Bragado, Margarita Ledo, Alfonso Pato, Antón Mascato, Néstor Rego ou María Xosé Porteiro foron algunhas das persoas que expresaron as súas condolencias nas redes sociais, que tamén utilizaron para expresar o seu pesar institucións como a Real Academia Galega, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Fundación Carlos Casares, A Mesa pola Normalización Lingüística e as editoriais Xerais e Galaxia.