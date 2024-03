Ramón González: “Transitamos a otra cosa que no será mejor, será un sistema más autoritario”

¿Hacia donde enfila la marcha del mundo actual? El editor y periodista Ramón González Férriz contestó ayer en Club FARO que “transitamos hacia otra cosa que no será necesariamente mejor, será un sistema más autoritario, más polarizado (...) Los fascismos van a ir a más”.

Autor de libros como “La trampa del optimismo” o “La revolución divertida”, presentó ayer en Vigo su última entrega, “Los años peligrosos. Por qué la política se ha vuelto radical” (Debate). Presentado por el periodista de RNE Óscar González, Férriz señaló que “muchas cosas se aguantan por inercia”.

Añadió que “han salido muchos grupos de extrema izquierda y extrema derecha en España en los últimos años”. Señaló que de los primeros o han desaparecido todos o se han vuelto irrelevantes fracasando también en otros países europeos.

Sin embargo, los de extrema derecha “van a seguir ganando elecciones e influyendo en todos los demás. En las elecciones europeas de junio, los socialdemócratas van a ir con un programa muy duro contra la inmigración. La capacidad de estas derechas no se restringe a que ellas ganen sino que están influyendo en los demás. Vendrá un periodo con gran rechazo a la inmigración, con más proteccionismo económico...”.

Indicó que “eso me parece en el lado político pero mi preocupación mayor está en la política social. En la democracia está bien no estar de acuerdo. Entiendo que la gente tiene la sensación de que necesitamos soluciones más radicales. Mi preocupación mayor es que la polarización política está llegando a la sociedad”.

Con esto último, no hizo referencia a las diferencias de parecer por el tipo impositivo en el IRPF o si se debe peatonalizar una calle o no. Según su parecer, la polarización en la sociedad se plasmaría en que “no queramos ver a nuestro cuñado porque no vota al mismo partido que nosotros o que nos parezca intolerable ver un periódico que no sea el nuestro porque nos joroba todo el día. Estamos convirtiendo cosas que no eran políticas en políticas. Ahora parece que si comes chuletón eres de derechas y si eres vegetariano eres de izquierdas. Me preocupa que por razones políticas las sociedades dejen de funcionar como sociedades y las convertimos en grupos que no serán capaces de vivir en el mismo barrio. Cada vez va a haber más segregación ideológica: este barrio es de gente de derechas, como yo soy de izquierdas me voy a otro barrio”.

Según su punto de vista “la polarización actual es fruto de estrategias electorales de los partidos políticos que de diferencias profundas dentro de la sociedad. Hasta mediados de la década pasada, la mayoría de los españoles estábamos de acuerdo en la mayoría de cosas. No había una discrepancia muy fuerte en cuestiones como la fiscalidad, el aborto o el matrimonio gay. La sociedad española tenía mayorías bastante altas. Pero los políticos han visto que una estrategia electoral válida es la polarización. Y en general les hemos seguido bastante”.

Tanto en el libro con en Club FARO explicó González Férriz que la democracia se ha hecho más volátil desde que se produjo la crisis financiera de 2008 que derivó en una gran crisis política.

“Esa crisis, que subsiste hasta hoy, ha ido mutando con gran rapidez. Comenzó como una insurgencia contra el sistema económico y derivó en una gran lucha acerca de las identidades”, escribe en “Los años peligrosos”.

La movilización para el Brexit y el procés catalán, dos casos muy “parecidos”

Ramón González Férriz, que presentó ayer en Club FARO su último libro –“Los años peligrosos”– señaló que “el Brexit y el procés catalán son dos de los casos más extraordinarios” de polarización social. Para entender su postura, explicó que “los dos fueron movimientos hechos en nombre del pueblo pero instigados por élites”. En lo que respecta a lo ocurrido en Reino Unido, apuntó que “las élites británicas del Brexit eran elitistas, habían ido a Oxford por ejemplo. En el caso de Boris Johnson podía recitar en griego clásico ‘La Ilíada’ pero decían hablar en nombre del pueblo contra las élites de Bruselas que los estaban ‘fastidiando’”. Ya fijándose en el Estado español, señaló que en el caso del independentismo catalán sucedió algo “parecido”. “Los independentistas (en el mando) procedían de las grandes familias catalanas, de ‘La Vanguardia’. Eran élites diciendo que hablaban en nombre del pueblo, vamos en contra de otras élites y os vamos a liderar”, apuntó durante el coloquio con el perioñdista Óscar González. Ramón González Férriz resumió que “ha sido un periodo de enfrentamiento entre élites. La gente que decía que hablaba en nombre del pueblo, en general, procedía de las élites. La gente de Podemos venía de las élites tradicionales madrileñas. Trump era un constructor de Manhattan; no podía ser más élite. Hemos seguido a las élites en su estrategia de polarización. Los políticos siguen con la capacidad de marcar la agenda de lo que discutimos”.