Teo Cardalda: “Antonio Vega era un animal creativo en los textos y eso lo valora la gente”

El Teatro Afundación de Vigo se convierte esta noche de viernes, a partir de las 21.00 horas, en un homenaje a uno de los cantantes y letristas más insignes de la historia del pop español: Antonio Vega. Bajo el título de “El sitio de mi recreo. Homenaje a Antonio Vega”, Teo Cardalda recordará al genio ya fallecido a través de más de 20 temas que marcaron a varias generaciones. Mañana, la gira recalará en A Coruña en Palexco para seguir por Sevilla, Córdoba, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Madrid, Barcelona y Pamplona hasta mayo.

Cardalda no estará solo sino arropado por los músicos que giraban con el propio Vega así como por otros que lo conocieron y quisieron como Anni B. Sweet, Nacho Campillo (Tam Tam Go) o Shuarma (Elefantes).

“El empresario extremeño Pedro Macarro que realiza musicales me contactó porque es un hiperfan de Antonio Vega. Quería montar un homenaje con una gira y al final lo hicimos”, explica Cardalda.

Cardalda, con Sweet, Shuarma y Campillo y otros artistas. / T.C.

Una pregunta obligada es la relación que el propio Teo mantuvo en vida con el músico del tributo. “Llo conocí en Vigo. Yo tocaba entonces con Bibiano Morón. Compartíamos un concierto en la sala del cine Salesianos. Él llegó con su grupo (Nacha Pop) y Nacho García Vega me explicó que no podían haber cogido las llaves del local y que, por lo tanto, no habían traído las guitarras y que si les dejábamos las nuestras para actuar. Nosotros, encantados. Después apareció Antonio y a partir de ahí empezó una amistad tremenda”, recuerda.

Sus caminos volverían a cruzarse en Madrid cuando Cardalda ya integraba Golpes Bajos, banda que contaba con la misma oficina de contratación que Nacha Pop en aquel momento.

“Él me llevaba a hacer escalada a Alpedrete. Le encantaba escalar. Recuerdo que quedábamos en Alpedrete y me llevaba por la montaña”, recuerda Cardalda de los años saludables de Vega antes de que este se entregase a la autodestrucción con las drogas.

Con el corazón puesto en los buenos recuerdos, Cardalda y el resto de su tripulación tocarán 22 temas de los distintos álbumes de Antonio Vega, incluida “La chica de ayer”.

“El era muy creativo y trabajador. Lo chulo es que aunque yo lo conocía muchísimo, he descubierto canciones maravillosas. Él era un animal creativo en los textos y eso lo valora la gente. Era un monstruo de la composición”, añade el creador vigués que no tuvo problemas para convencer a Sweet, Campillo o Shuarma.

“Los cuatro tuvimos mucha relación con Vega. Campillo lo acompañó un poco antes de fallecer en Mérida”, añade.

En el caso de Cardalda, una de las canciones que interpretará es “Una décima de segundo”. La historia detrás del tema es peculiar. “Yo estaba produciendo un disco en un estudio y los Nacha Pop estaban grabando al lado.Había momentos en los que unos pasábamos al estudio de los otros. Una noche él vino y me enseñó este tema. Yo lo aprendí al piano y, al día siguiente, la tocamos y esa versión fue la que se quedó para el álbum tocada por Peter”, recuerda Teo al que se le apaga la voz un poquito al recordar que hace 15 años falleció su amigo.