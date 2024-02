El tutorial definitivo para aprender a pronunciar Sanxenxo, Panxón o... ElXokas

"Es Xokas, es Xokas, ElXokas, no Chokas, no es Chokas, es Xokas, porque es de Lugo y Xokas es diminutivo de Xaquín. Xaquín es Joaquín en gallego, ¿vale? (...) Si fuera de Alicante, si fuera de Cataluña o de Murcia sería Chokas, como Xavi (pronunciado Chavi), como Xuso Jones (pronunciado Chuso), que es de Murcia".

Así arranca el último vídeo que el showman, actor y cómico de Baiona Rafa Durán ha subido a sus redes sociales, dentro de su sección #Duranadas, una suerte episódica de vídeos cortos de humor en los que, entre otras temáticas, el artista miñorano tira de su genial retranca para sacarle punta a usos y constumbres ligados a Galicia y a los gallegos. El idioma, la meteorología, los dichos populares, los oficios más tradicionales, el rural o la cultura popular contribuyen a poner en valor la riqueza de la tierra que le vio nacer, siempre desde la carcajada.

En esta ocasión, Durán realiza un segundo tutorial dedicado exclusivamente a la pronunciación de la letra 'X' en las palabras gallegas que incluyen esa letra. Y es que, este es el segundo sketch que hace sobre el asunto. El primero lo grabó frente a un cartel de carretera que anunciaba la ubicación de Sanxenxo, un vídeo que publicó hace más de dos años, mucho antes de la polémica surgida el pasado verano con una valla publicitaria que la asociación Hablamos Español había colocado con el nombre (mal) castellanizado de la villa de O Salnés.

Sus principales destinatarios de este primer tutorial eran, entre otros, los turistas extranjeros. Ahora, con el segundo que ha compartido, y teniendo en cuenta el personaje en el que se basa para aleccionar al personal, busca llegar al perfil de seguidores del 'streamer' lucense: "ElXokas es muy polémico, tiene un montón de seguidores, y para cierta generación es un tío muy influyente, y viendo cómo pronuncian su nombre en podcasts o en redes, me parecía un buen referente para tocar otro tipo de público.", reconoce Rafa.

"Chocas son las jaliñas cuando están incubando, y también chocas las cinco, pero éste es ElXokas. Como Shakira...¿sabes decir Shakira?, ¿ya sabes decir Sanxenxo?, pues es ElXokas", alecciona esta Duranada de la que bien podrían tomar nota el mismo Ibai Llanos o Jordi Wild, el creador del podcast 'The Wild Project', uno de los más escuchados de toda España. En una de las entrevistas al creador de contenido más grande de World of Warcraft en España, Wild dio paso a su invitado, pronunciando su nombre como ElChocas, algo que el propio Xaquín Domínguez parece tener asumido, viendo que no le rectificó.

Quizá con un poco de humor, Rafa Durán logre que los gallegos jamás tengamos que volver a escuchar decir el nombre de las pandereteiras más populares del país como "Tanchugueiras" o la preciosa parroquia de Nigrán como "Panchón".