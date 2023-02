ElXokas ha vuelto a protagonizar uno de sus comentados directos en Twitch. El streamer, que tiene acostumbrados a sus seguidores a soltar perlitas cada vez que habla, quiso opinar sobre lo mucho que ha adelgazado Alexelcapo.

El propio stremaer publicó un tuit del antes y el después de su importante pérdida de paso y ElXokas atacó a los que le acusaban de fomentar la gordofobia, porque no hay nada malo en tener un aspecto "más sano".

"La mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico y no lo hacéis es porque sois unos indisciplinados y unos vagos de mierda, ése el problema que tenéis. No es ninguna enfermedad, ni nada genético. El 90% es porque sois unos vagos de mierda. Podéis echar la culpa a quien queráis, pero la realidad es la que os estoy diciendo yo aquí. Sois unos indisciplinados y, por eso, no conquistáis objetivos", soltó sin miramientos.

El men que guardaba la basura en el congelador por no sacarla tiene un consejo para los que tienen problemas con el peso. pic.twitter.com/bqtjmn3m0S — Papajoshh (@Papajoshh) 14 de febrero de 2023

Unas palabras que generaron un gran revuelo en redes sociales y que muchos aprovecharon para recuperar una sorprendente confesión que hizo el streamer hace unos meses sobre la técnica que utiliza para evitar subir y bajar escaleras muchas veces.

"Mi congelador está lleno, pero no está lleno de comida. Bueno, realmente sí. Pero de comida ‘ya comida’. Comida que sé que va a oler mal si la meto en la basura, y que congelo para luego juntarla y no tener que bajar la basura cada dos o tres días. Así solo bajo la basura una vez a la semana", aseguraba.

"Es una técnica deplorable, pero lo tengo que reconocer porque soy transparente con vosotros. Lo pensé hace unos meses, el hambre agudiza el ingenio. Lo hago porque vivo en un quinto sin ascenso".