Mañá achegarase a #Galicia unha fronte formada nunha área de moita humidade. O vento do sur irase intensificando, será forte pola noite ⚠️. As chuvias, que comezarán no oeste a media tarde, entrarán con forza á última hora do día ⚠️



Río atmosférico. Auga precipitable👇 pic.twitter.com/4c8d5xy5U3