Bo día! Xornada de tregua anticiclónica hoxe en #Galicia. Aínda rexistraremos algún chuvasco illado no extremo norte agora pola mañá, pero en xeral o tempo será seco e o vento estará en calma.



Mañá volven as chuvias e os ventos fortes de compoñente sur co avance da xornada. pic.twitter.com/WBydNp6P8U