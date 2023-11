“La corrupción política está en lo que no vemos, entre bambalinas, en las maniobras que hay detrás, a los lados e incluso arriba del escenario; el candidato es lo de menos, con todos mis respetos, es casi como un títere” . Así explica el escritor gallego Pedro Feijoo una de las primeras conclusiones a las que llegó en su trabajo de documentación para escribir su séptima novela, “Ninguén contará a verdade”, Premio Xerais de Novela 2023, que ha alcanzado un récord de ventas de la literatura en gallego al agotar los cuatro mil ejemplares de su primera edición un mes después de su publicación. En castellano la obra salió una semana más tarde bajo el nombre de “Nadie contará la verdad” (Ediciones B).

El autor vigués presentó ayer en su ciudad natal, en La Casa del Libro, su thriller de corrupción política ambientado en Galicia, que afecta al presidente de la Xunta, un político que deja su cargo para presentarse como candidato a la presidencia del gobierno. “Es evidente que la inspiración está sacada del viaje de Núñez Feijoo a Madrid, de la pirueta que en su momento debieron de ver como jugada maestra”, reconoció el escritor, quien aseguró que la trama ficticia de comprar un presidente del gobierno es producto de su imaginación, si bien todo su relato está colocado bajo un paraguas de casos reales de corrupción que recabó en su trabajo previo de investigación, el cual incluyó entrevistas a personas implicadas. “A veces, más que escribir, transcribí en la novela conversaciones íntegras que cuento en diálogos y en escenas sacadas de la realidad”, indicó Feijoo, a quien acompañaron en la presentación de ayer el profesor y escritor Xaquín Núñez Sabarís y el director de Xerais, Fran Alonso.

Aunque reconoce que en esta novela hay menos muertes que en anteriores títulos suyos, dice que es más dura, cruda y violenta. “Si la comparas con ‘Fuego azul’, explícitamente violenta, un lector puede decir que no le afecta porque no ha sufrido explotación sexual en su infancia, pero la corrupción es algo que nos toca a todos, es una factura que tarde o temprano vas a pagar, por ejemplo, cuando necesites de una sanidad pública y no la tengas porque alguien ha metido la mano en eso, o cuando mueras porque necesites un hígado que no llega”, explica. “Mato menos, no hago esas ejecuciones que me saco de la manga, pero cuando mato, lo hago de una manera más dura”, indicó.

Pese a su título, “Nadie contará la verdad” deja paso a la esperanza en forma de dos protagonistas de la novela, los periodistas Marosa Vega y Salva Lamas, quienes investigan para sacar a la luz un caso de corrupción. No quedan exentos de crítica los grupos de comunicación que “gestionan la información y la retuercen convirtiéndola en una verdad nueva que convenga a su discurso, como se ha visto estos días en Madrid, en que la prensa ha convertido a un atajo de tarados en ciudadanos disconformes”.