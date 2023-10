Ninguén contará a verdade

Así é como empezan as desgrazas

Coa dor agochada alí onde ninguén a espera. Nas sombras dunha escena cotiá, nas comisuras da rutina. É aí onde á dor lle gusta emboscarse, nos puntos cegos de todos e cada un deses momentos que cremos ter baixo control.

Un home atravesa a noite coma un raio que rompe o ceo. Apurado polas circunstancias, conduce a moitos máis quilómetros por hora do que sería aconsellable. Pero ese non é o problema… Porque a dor non está no exceso de velocidade, senón nunha serie de elementos con que se atopará en apenas un par de curvas: no coche que, sen deixarlle tempo para reaccionar, fará que perda o control da súa motocicleta; no impacto contra o asfalto da ponte, onde romperá ata os ósos da alma; e, por suposto, no encontro fatal co soporte do quitamedos que, sen remedio, partirá o seu pescozo coa maior das brutalidades, provocando que todo acabe sen que este home poida sequera empezar a comprender que é o que está a suceder.

Unha muller camiña pola rúa que leva á súa casa. Trátase dunha muller valente, capaz coma poucas. Pero é noite xa e, aínda que a tal hora non adoita cruzarse con ninguén, parécelle sentir algo. Algún tipo de movemento ás súas costas. Sen chegar a deterse, bota a vista atrás. Pero non atopa nada estraño. Aínda así, escolle apurar o paso, chegar canto antes á casa. O cal talvez non sexa a mellor idea… Porque é precisamente aí onde a dor agarda: ela aínda non o sabe, pero esta noite recibirá a visita de tres homes. Acurralarana, golpearana e violarana ata deixala medio morta. Por desgraza para ela, aínda tardará un tempo en perder a consciencia. E, con todo, cando por fin o faga, esta muller apenas empezará a comprender que é o que está a suceder.

Un home e unha muller están a piques de sentar á mesa. Unha cea incómoda en que a ningún dos dous lle apetece atoparse. Teñen tantos reproches que lanzarse mutuamente, que ela le a tensión na forza con que o seu marido aperta os dentes, e a el non lle pasa inadvertido o camiñar acelerado da súa dona. E, con todo, non é aí onde está o problema… Porque, a pesar de que eles aínda non o saben, a súa dor agarda escondida noutro lugar: no soto, húmido e escuro, dunha casa que non é a súa. Alí, a filla de ambos os dous, pouco máis ca unha rapariga, acaba de espertar para descubrir varias cousas. A primeira de todas, que os seus pantalóns están empapados. A segunda, que unhas cordas lle impiden levantarse da cadeira metálica á cal está amarrada. E a terceira, que a penumbra do espazo en que se atopa apenas lle permite ver máis aló de tres metros ao seu redor. Pouco, é verdade. Pero o suficiente para comprender que esa luz vermella que se acende e se apaga, intermitente, é a dunha cámara de vídeo. E que ese vulto que permanece inmóbil ao outro lado é unha persoa. Alguén grande, forte. Un home. Ou, non, espera, espera. Un pouco máis atrás, na escuridade, acéndese a brasa dun cigarro. Dous homes. Un xunto á cámara e, en silencio, outro que fuma e, impasible, observa o cadro. Aterrorizada, a esta nena nin sequera lle pasa pola cabeza comprender que é o que está a suceder.

De xeito que si, a dor que agora mesmo aínda permanece á espreita sairá do seu tobo para facer que todo isto suceda. Aínda non, é verdade. Pero chegará. Toda esta dor fará acto de presenza. E será un xesto tan sinxelo como absurdo o que desate a desgraza. Un aplauso. Ou, mellor dito, o aplauso dunha multitude. Homes e mulleres postos en pé, o ambiente cargado de perfumes densos e suores rancias. Traxes, gravatas, acreditacións axitadas… Din que se aquelas persoas que rouban cen non rouban cen mil só é por un motivo: porque non están no lugar axeitado. Ben, pois viva a sorte, porque esta é esa xente, e este, ese lugar.

E si, por suposto, será aquí onde a dor botará a andar.

[Outono de 2023]

1 Nacer á luz

Son os últimos días de setembro, e o outono disfrazouno todo dunha tranquilidade estraña. Coma se, esgotadas todas as luces do verán, agora a vida decidise serenarse, sen maiores metas que comezar o regreso á calma da rutina. Unha nova tempada, un novo curso en que esa vida parece non ter outro obxectivo que transcorrer, deixarse esvarar sobre si mesma ata a chegada da seguinte primavera. O problema está en que todo isto non é máis que aparencia, claro. Porque, a pesar de que case ninguén estea ao tanto, o certo é que a realidade só é unha calma tensa. Por agora é algo moi sutil, apenas perceptible. Pero está aí, é electricidade o que vibra no aire. A tormenta xa se puxo en marcha, e, sen remedio, as cousas pronto comezarán a suceder a un ritmo vertixinoso.

E feroz.

Pero aínda non. Por agora, un home acaba de rematar o seu discurso. Nada de gran valor, en realidade. Unha mensaxe plana, case baleira de contido. Uns cantos tópicos, un par de frases recorrentes, e pouco máis. Pero neste negocio o fondo do discurso poucas veces é o máis importante. El sábeo, sabe que a posición en que agora se atopa non depende do que diga. Non depende da súa oratoria e, se o apuran, nin tan sequera depende de si mesmo.

Depende, primeiro, de estar aí. E, unha vez aí, depende de permanecer aí.

O home sábeo, e por iso mantén unha man aferrada á tribuna. É un xesto sutil, algo que ninguén máis percibe. Pero, como o neno que non solta o bordo na piscina, el mantén a man esquerda agarrada ao atril. Porque se aprendeu algo é precisamente iso: neste negocio a aparencia é todo, e o importante é seguir transmitindo serenidade, confianza. Non importa que en ningún momento sentise como propias ningunha desas calidades, a aparencia segue sendo todo. E por iso se mantén aferrado ao atril. Porque ese é o punto que lle serve de áncora para tentar camuflar a maraña de nervios que aínda lle atenazan a gorxa. Sénteos, sente a presión no peito, o baleiro no estómago, a vertixe na cabeza. Pero agora que terminou o seu discurso, por completo falto de contido, só cheo do baleiro habitual, comeza a asimilalo.

Observa a penumbra ao seu redor…

Desde logo, a ovación é innegable. Os aplausos ecoan con forza, e iso tranquilízao, aínda que só sexa un pouco. Sorrí e, aínda sen soltar o atril, alza a man dereita para saudar o público. Foi complicado, é a primeira vez que se ten que enfrontar a algo así lonxe da súa zona de confort. Pero, agora que o fixo, agora que recibe a resposta, pensa que as cousas talvez non fosen tan mal.

Si, é verdade, Ernesto…

Sente o estrondo dos aplausos, o rumor da ovación. E, case sen darse conta, escápalle un sorriso. Espontáneo, relaxado. Case inxenuo. E, case do mesmo xeito inconsciente, a man esquerda tamén se relaxa, soltando por fin o atril.

Aí está, o home cos brazos alzados no aire, saudando o auditorio, agora por completo posto en pé. Chegou.

Case sen darse conta…

Porque chegar non foi fácil, iso desde logo. Custou. E malia ser moito o camiño que aínda queda por diante, esta proba, o recoñecemento por parte dos seus compañeiros, é dunha importancia maiúscula. Custou, pero aquí está.

Xa un pouco máis relaxado, o candidato saúda dun lado a outro. E por un intre esquece as sombras ao final do auditorio.

É precisamente desde o fondo da sala, nunha zona elevada sobre o patio de butacas, onde dous homes contemplan a situación. O da esquerda, un ancián en cadeira de rodas, asente satisfeito ao ver a reacción dos asistentes. Ergue a man e co seu dedo índice, tan osudo como trémulo, sinala toda esa xente aí abaixo, ocupada agora en asegurarse de que o aplauso non deixe de soar mentres siga habendo unha soa cámara á vista.

—Reunión de pastores…

A súa voz é apenas un murmurio, un fío fino e agudo.

—Míreos –continúa–. Sabe vostede que é o que temos aquí?

—Por suposto, Lobo –asente o outro, de pé xunto ao ancián, e tamén con xesto compracido–. Puro entusiasmo.

—Exacto, Cortés, exacto… Entusiasmo. Puro, sincero e, o que é máis interesante aínda, convencido. Entusiasmo –repite, sen deixar de contemplar a escena ao seu redor–, o combustible máis valioso neste momento…

Os dous volven quedar en silencio por un instante, ambos sen deixar de observar a xente posta en pé.

—De acordo –resolve o vello–, vamos alá. Asegúrese de que non lles falte de nada, Cortés. Empezando polos cartos. Esta vez ten que saír todo ben. Desde o comezo –murmura–, da capo…