Os dous concertos pertencentes ao proxecto Sensoxenoma23, que pescuda como inflúe a música na expresión dos xenes, desenvolveranse hoxe e mañá sábado, ás 18.30 horas, no Auditorio de Galicia, en Santiago. As actuacións contarán cun programa sorpresa baixo a batuta do director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann. O primeiro dos concertos está destinado a pacientes con doenzas, mentres que o do día seguinte diríxese ao público en xeral.