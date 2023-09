«El derecho a la vida significa tener un horror al homicidio del bebé en el seno de la madre y también abolir la pena de muerte en cualquier rincón del mundo». Así se expresó el biólogo y catedrático de Zoología Luis Herrera en el pregón de las Fiestas Lustrales de La Gomera. «Debemos ayudar a toda mujer en situación comprometida con soluciones para que lleve a término su embarazo», sostuvo en un alegato antiabortista.

«En primer lugar, Virgen de Guadalupe, como biólogo te pido una afirmación gozosa por el derecho a la vida, desde la concepción en el seno de la mujer hasta la muerte natural», manifestó Herrera, antes de apuntar que «el derecho a la vida es un derecho universal e inalienable que le corresponde a todo ser humano». Y añadió: «Es un derecho necesario para concretar todos los demás derechos universales».

También consideró el pregonero que el derecho a la vida «significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida; si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales». Y prosiguió en la misma línea: «Por eso, como dijo el papa Francisco el pasado mes de agosto en Lisboa, en la JMJ: ‘En nombre del progreso se ha abierto el camino a una gran regresión contra la vida. Ustedes son la generación que puede vencer este desafío. Tienen los instrumentos científicos y tecnológicos más avanzados, pero, por favor, no caigan en la trampa de visiones parciales’».

Herrera es biólogo y catedrático de Zoología y recibió el Premio Humbolt de Investigación en 1990, así como la Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Además es Hijo Predilecto de La Gomera y autor de numerosos libros y artículos científicos. «Un ilustre vecino de San Sebastián de La Gomera que siempre se ha sentido parte de este pueblo y de esta Isla», según lo describió la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, que recordó que «este mismo año recibió la Medalla de Oro de Canarias como reconocimiento a su trayectoria».

Según la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento de la capital gomera, quedó reflejado el sentimiento de pertenencia en su intervención, «con un pregón impregnado de la enorme devoción que siente hacia la Virgen de Guadalupe, lleno de poesía y reminiscencias del pasado». Herrera aseguró que convertirse en el pregonero de estas Fiestas Lustrales «ha sido un orgullo indescriptible», y señaló que «al cabo de una vida, con centenares de cursos, lecciones, congresos, reuniones y conferencias impartidas por diferentes países, os puedo decir que nunca he sentido tanta alegría y emoción como dirigiros estas palabras en honor de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera».

El pregonero puso de relieve la Bajada de la patrona, pues «la imagen de la Virgen peregrinará por los pueblos de La Gomera dando oportunidad a que todos los vecinos de los diferentes municipios y parroquias de la Isla puedan venerar a la Señora».

Tras la lectura del pregón, ese recorrido insular quedó escenificado con la participación de seis jóvenes que pusieron rostro a una nueva generación de mujeres gomeras, que, uniendo tradición e innovación, rinden tributo a la historia de la Isla. Es el caso de la décima recitada por Soledad Arzola, de Alajeró, así como las chácaras y el tambor que tocaron Lorena Negrín y Daniela Álvarez, de Hermigua y Valle Gran Rey, respectivamente, entre otras representantes de los municipios.