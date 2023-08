Sin suministro eléctrico más de 10.000 hogares de La Gomera

La Gomera sigue parcialmente a oscuras. La compañía Endesa informó este lunes de que unos 4.468 hogares habían recuperado el suministro eléctrico. El apagón sufrido en la madrugada del domingo mantiene a negocios sin poder realizar su actividad y obligará a que muchos alimentos acaben en el contenedor de la basura, entre otros contratiempos. "A nosotros nos parece impresentable. A día de hoy tenemos más de 10.000 hogares en La Gomera que llevan sin luz desde el domingo", lamentó este lunes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación.

Clavijo no fue el único que mostró su enfado. "Lo vivido desde la madrugada del domingo está fuera de lo que se puede permitir en pleno siglo XXI. Ahora toca hacer un diagnóstico de lo sucedido y asumir las responsabilidades que correspondan a quienes tienen el deber de garantizar el suministro, que es Endesa", expresó el máximo responsable del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, antes de afirmar que "es lamentable que ocho de los grupos calcinados tengan más de 35 años, cuando tenían que renovarse al llegar a los 25 años de funcionamiento".

Previsiones de Endesa

La compañía informó en una nota de prensa de la movilización de un dispositivo de 46 grupos electrógenos para paliar las consecuencias derivadas del cero energético. "Un total de 34 generadores auxiliares se encuentran en la Isla y 16 de ellos ya están conectados y suministrando aproximadamente un tercio de la demanda, que está establecida en 9 megavatios. Por otro lado, la empresa inició ayer el traslado por vía marítima de 12 equipos más desde la Península, "previéndose su llegada para este jueves", según explicó. A su vez, estimaba alcanzar anoche mismo "la recuperación de la mitad del suministro en la Isla, a medida que se avanza en la conexión de los generadores que han sido distribuidos por distintos puntos de la geografía insular priorizando las necesidades y en coordinación con las administraciones locales".

"Otra de las líneas de actuación de la empresa se centra en el traslado de seis de los grupos electrógenos de la central de Hermosilla, en La Palma. Una parte de esta minicentral llegará en la tarde de hoy al puerto de La Gomera después de que fuera desmantelada en un tiempo récord. Mientras que el resto del equipo, integrado por los tanques de combustible, lo hará mañana en un barco que arribará a La Gomera a las 9:00 horas. La minicentral inyectará una potencia de 6 megavatios", apuntó la compañía. Además, los técnicos de Endesa siguen trabajando para recuperar y poner en funcionamiento los dos grupos que pudieron salvarse tras el incendio que se originó en las instalaciones de central El Palmar.

Pleno extraordinario

El Cabildo de La Gomera celebrará hoy un pleno extraordinario sobre las consecuencias que ha tenido el cero energético, avanzó ayer Curbelo. En la cita plenaria se instará al Estado a modificar la Ley 17/2013 para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. "El objetivo es adecuarla a la realidad actual para facilitar, por parte de la empresa generadora de energía, la renovación de los equipos en centrales como la de El Palmar, dada la sensibilidad de esta infraestructura", según informó la institución insular.

En el referido pleno se debatirá un pronunciamiento institucional de la corporación para instar a Endesa a compensar las pérdidas ocasionadas por el apagón, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo sobre las familias y el tejido productivo de la Isla. "Toca remar en una única dirección y confío en que todos vayamos en esta línea", afirmó el líder de la Agrupación Socialista Gomera, que adelantó una propuesta para disponer de un formulario y canal único para las reclamaciones.

4.468 Clientes afortunados Mientras alrededor de 10.000 habitantes de La Gomera seguían a la espera del suministro eléctrico ayer por la tarde, 4.468 clientes tenían la fortuna de disponer ya de electricidad. 46 Grupos electrógenos La compañía eléctrica Endesa movilizó ayer 46 grupos electrógenos ante el apagón sufrido en La Gomera tras el incendio en la madrugada del domingo en la central El Palmar.

Asimismo, el dirigente insular hizo hincapié en que llevará el asunto a las Cortes Generales y la presentación de iniciativas a través del Parlamento de Canarias. "La situación de emergencia continúa y de esta situación hay que tomar ejemplo para evitar que suceda en otras islas", manifestó Curbelo.

Enfado de Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, enumeró por su parte las "dificultades para hacer pan, tener suministro, la elevación del agua…". Y prosiguió: "Para todas aquellas familias que a lo mejor se fueron y tienen su apartamento y tenían su compra en el congelador y la nevera la van a tener que tirarla a la basura. Eso es un daño económico, y desde luego a las familias, y que no nos lo merecemos ni los gomeros ni los canarios. Llevamos diciendo durante mucho tiempo las inversiones que no se estaban haciendo en las infraestructuras".

Para Clavijo, "este es un ejemplo más de que la improvisación y la falta de gestión y de compromiso le ocasiona un grave daño, incluso reputacional, a la isla de La Gomera, porque aquellos turistas que hayan ido y que se hayan encontrado con esta situación, cuando vuelvan a sus países de origen, desde luego que no van a tener un grato recuerdo". Y se detuvo en que los grupos electrógenos "no están llegando con velocidad y celeridad ni se están poniendo en marcha". Y apostilló: "Y la última noticia es que se está hablando de que si el jueves; estamos a lunes… No me cabe en la cabeza una situación de esta magnitud". Además, exigió al Gobierno de España y a Endesa "que den respuestas inmediatas a toda la población y a los hogares que en la isla de La Gomera están viviendo esta situación".

Apoyo de Defensa

El Ministerio de Defensa enviará hoy a primera hora de la mañana dos grupos electrógenos, uno de 140 kilovatios y otro de 135, para ayudar con la emergencia por el cero energético que afecta a la Isla desde este domingo, según informaron este lunes fuentes de Defensa. Asimismo, el Ministerio desplegará personal y medios de la Agrupación de Apoyo Logístico 81 (AALOG 81) y de la Brican XVI del Ejército de Tierra. En concreto, se desplazarán hasta la Gomera unos 20 efectivos de estas dos unidades, junto a cuatro vehículos Vempar (tres con plataforma y uno cisterna), una grúa Luna y otros vehículos ligeros. También irá un equipo de alumbrado que puede iluminar una zona reducida.

Reclamaciones

El Gobierno de Canarias recordó ayer a los afectados que pueden reclamar por los daños y perjuicios ocasionados y que tienen derecho a un descuento en la factura, que puede ser como máximo el 10% en el recibo anual. En un comunicado, la Dirección General de Consumo aconseja reunir el mayor número de pruebas del perjuicio sufrido, como facturas y albaranes de entrega del género perdido o documentos que acrediten la titularidad de aparatos o electrodomésticos dañados o recibos de los costes extraordinarios asumidos como consecuencia del apagón.

Si se han producido daños en electrodomésticos, aparatos eléctricos o alimentos, los usuarios podrán presentar una reclamación por escrito directamente al departamento de atención al cliente de la empresa responsable del suministro, en este caso Endesa. En caso de no recibir respuesta en el plazo de un mes, o si la respuesta no es satisfactoria, el particular debe dirigirse a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, que tendrá que pronunciarse en el plazo de seis meses tras la admisión a trámite de la solicitud del usuario. También el particular podrá dirigirse a la OMIC de su municipio.

Si el afectado ha sido una empresa, la reclamación también debe ir dirigida al operador eléctrico y, en el supuesto de que se desestime la reclamación, la empresa deberá interponer las acciones judiciales que correspondan por los daños y perjuicios sufridos, incluido el lucro cesante. Asimismo, el Gobierno recomienda revisar las pólizas de seguros, pues en muchos casos es probable que cubran daños por electricidad y, en este caso, hay que dar el correspondiente parte de siniestro a la compañía.

Suspensión de analíticas

La Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera informó de la suspensión hasta nuevo aviso de la actividad de analíticas de rutina prevista para el martes en los centros de salud de San Sebastián, Vallehermoso y Mulagua, debido a la interrupción del suministro energético, recogió la agencia Efe. Los pacientes adscritos a esos tres centros de salud que tenían cita para la realización de analíticas serán citados una vez se restablezca el suministro eléctrico.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias indicó que los centros de salud de la Isla han mantenido su actividad este lunes. La previsión en la tarde de ayer era que los profesionales permaneciesen de guardia con presencia física hasta hoy con el objeto de atender las necesidad de su población de referencia.

Reunión a varias bandas

El Ejecutivo regional convocó este lunes una reunión "para buscar alternativas y acelerar, cuanto antes, la reposición del suministro eléctrico en La Gomera". A la misma acudieron Endesa, Red Eléctrica, Enercón, Ecoener y el Cabildo de La Gomera, poniendo sobre la mesa la posibilidad de utilizar la energía procedente de aerogeneradores para poder suplir, de manera parcial, los daños sufridos en los sistemas e instalaciones. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, aseguró que se trata de una "solución compleja", a lo que añadió que ya están "trabajando en ella debido al cero energético, que no es una novedad en Canarias, aunque resulte inaceptable que sigan pasando las horas y miles de gomeros y visitantes estén sufriendo la falta de suministro".

En la nota de prensa, enviada pasadas las 16:30 horas, se recogía que los últimos datos remitidos por Endesa a la Consejería de Transición Ecológica y Energía señalaban que se trabajaba en el restablecimiento parcial de la central de El Palmar, de forma que se pudiese posibilitar el funcionamiento, en las condiciones actuales, de los 6 megavatios de potencia de los grupos 18 y 19. En paralelo, la empresa tenía prevista la llegada a La Gomera de una minicentral de 6 megavatios desde La Palma. "Hasta 14 grupos electrógenos, del total de 28 movilizados hacia La Gomera, han sido ya conectados y tan solo han podido recuperar el suministro 4.145 clientes de los 15.313 con los que cuenta la Isla", exponía la nota remitida en la tarde de ayer, en la que se indicaba que "la compañía continuará conectando más grupos durante las próximas horas en coordinación con las autoridades insulares y regionales".

Expediente abierto

La Consejería de Transición Ecológica y Energía ya ha abierto un expediente informativo sobre las posibles causas del incendio en la planta de El Palmar. "Una vez que se conozcan las conclusiones de dicho expediente, será el momento de valorar si se abre o no un expediente sancionador", explicó Mariano Hernández Zapata. Este se alineó con el presidente del Cabildo de La Gomera en su planteamiento de falta de inversiones en la central, "algo que, por desgracia, también ocurre en otras islas", apuntó el consejero de Transición Ecológica y Energía. Más allá de las posibles responsabilidades y causas del incidente, "estamos centrados en la búsqueda de soluciones para que se pueda reponer el suministro lo antes posible", insistió.