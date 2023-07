Lecturas para refrescar el verano

Libros clásicos, novedades, cuentos infantiles, novelas, ensayos... Son muchas las opciones que permiten amenizar el verano con lecturas refrescantes, divertidas, amenas, ventanas a otras partes del mundo que permiten desconectar, cultivar la mente y viajar incluso sin salir de casa. Cocineros, libreros, deportistas, editores, catedráticos y escritores han desvelado a FARO sus preferencias para este verano.

Jorge Mira Catedrátido de la USC Su recomendación es Verbo da teoria da relatividade restrinxida e xeral (de fácil comprensión), una obra divulgativa de Albert Einstein “para expricar ó gran público a súa teoría da relatividade” que, según Mira, “é un dos alicerces fundamentais para comprender a ciencia acutal”.

En primer lugar, el catedrático de Electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Jorge Mira, destaca “un clásico esencial que resume a maior transformación da ciencia moderna”. Habla de Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral (de fácil comprensión). “É unha obra divulgativa que fixo Albert Einstein para explicar ao gran público a súa teoría da relatividade”, explica. “Naquela altura da historia (estamos falando de 1917) non era usual que un científico fixese unha obra divulgativa”, explica. Este libro es la traducción al gallego desde su original en castellano, que él mismo coordinó desde el Consello da Cultura Galega. “A teoría da relatividade é un dos alicerces fundamentais para comprender a ciencia actual”, añade.

Pepe Solla Cocinero Los secretos de los pucheros, de Herve This es su propuesta. Es un libro que trata de explicar la ciencia en la que se fundamenta el arte culinario. Con una química accesible da cuenta de las reacciones químicas y cambios físicos que se producen al cocinar los alimentos.

Por su parte, el cocinero Pepe Solla recomienda “un libro que te tiene unos años, no de recetas, sino de química culinaria”, explica. Se trata de Los Secretos de los Pucheros, de Herve This. “Es un libro muy entretenido que te explica qué les pasa a los alimentos cuando los cocinamos”, añade. Con una química accesible da cuenta de las reacciones químicas y cambios físicos que se producen al cocinar los alimentos y que son responsables de sus cambios de color, sabor, olor o textura.

Quique Alvarellos Escritor, editor y periodista Destaca una novedad de su editora: Contármonos y también la obra escrita de Urbano Lugrís, del que este año se cumplen 50 años de su fallecimiento en Vigo: Balada de los mares del norte y El tesoro de Punta Herminia y otros textos sumergidos.

El periodista, escritor, editor y gestor cultural Quique Alvarellos recomienda dos libros de Alvarellos Editora. El primero es Contármonos. “Son 14 voces arredor de historias de vida das mulleres. Textos que xurdiron a partir dun obradoiro de escrita impartido por Eli Ríos”, apunta. En el segundo, opta por lo clásico: “Como este ano fanse 50 do falecemento en Vigo de Urbano Lugrís, nós temos editada toda a obra escrita do artista”: Balada de los mares del norte (2008) y El tesoro de Punta Herminia y otros textos sumergidos (2017), “contos, poemas, pequenos ensaios... do gran pintor e escritor”.

Lucía Rodríguez Presentadora de TV INCORPÓREO-el edificio del SER, escrito por su amiga Alba Ferro, es la elección de Lucía Rodríguez: “Este libro tiene el propósito de sembrar una semilla, de la que germine un cambio sustancial en aquel que lo desee”, dice la sinopsis de la obra.

INCORPÓREO-el edificio del SER es la propuesta de la presentadora de la TVG Lucía Rodríguez, que conduce el programa “Xente Marabillosa”. “É moi específico, moi “para adentro”, tipo autoaxuda ou autocoñecemento”, explica. Uno de los principales motivos de su elección es porque “coñezo á autora [Alba Ferro], é amiga, e ela “espiuse” nese libro explicando emocións, sentimentos e vivencias”. La popular presentadora indica que lo que más le gusta de este libro es que “con el a autora pretende axudar a outras persoas” y, sobre todo, “sentirme identificada”. “É un ensaio, denso, lento, para ir despacio”, añade.

Manuel Bragado Escritor y editor Sus recomendaciones son tres: Da Calzada ao Casco Vello de Vigo. Un paseo a pé pola historia e a arquitectura (Xerais), de Jorge Lamas; la novela Fortuna (Anagrama), de Hernán Díaz; y, por último, Perder as bestas (Xerais), “unha novela arraiana” escrita por Manuel Veiga.

El editor y escritor, colaborador de FARO DE VIGO, Manuel Bragado también hace su recomendación para este periodo estival: en primer lugar, “o libro Da Calzada ao Casco Vello de Vigo. Un paseo a pé pola historia e a arquitectura (Xerais 2023), de Jorge Lamas. É un libro para camiñar con el na man identificando as principais pezas do patrimonio arquitectónico vigués no espazo do ensanche que se comezou a desenvolver unha vez derrubada a muralla no 1865”, explica. “É un libro moi útil e que nos reconcila ca idea do lector como flaneur, como paseante sen rumbo pola cidade, como se fose un turista ou un viaxeiro”. Su segunda propuesta es una novela en castellano que se titula “Fortuna”, de Hernán Díaz, publicada por Anagrama en 2023. “É unha fascinante sobre a formación do capitalismo financieiro”, explica. “Tanto pola estrutura complexa que ten, como pola súa organización en capas, un auténtico xogo literario onde dialogan catro textos diferentes, é unha novela fascinante”, insiste. Por último, destaca una novela breve gallega que acaba de salir: Perder as bestas (Xerais, 2023) de Manuel Veiga. “É unha novela arraiana, novidosa por dar a coñecer o fenómeno das contrapartidas que perseguían a maquis e contrabandistas. Escrita moi fermosamente e de crueldade abraiante”, expone.

Antonio García Teijeiro Escritor La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeyro (prologado por Sara Mesa) es su propuesta. Editado por Seix Barral, está compuesto por casi un centenar de cuentos, que dan voz a personajes que están privados de ella.

La propuesta del escritor Antonio García Teijeiro es La palabra del mudo (Seix Barral), del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro. “É una recompilación de tódolos seus contos, moi variados, dende que empezou a escribir alá polos anos 50 ata a súa morte. Ten un prólogo magnífico de Sara Mesa”, explica. Y da el motivo de su elección: “Julio Ramón Ribeyro é uno dos grandes escritores latinoamericanos que se basearon fundamentalmente na escrita de textos curtos e, neste caso, en contos literarios, uns contos tinxidos de humanidades no que toca as flaquezas e dificultades de certas persoas en situacións difíciles e que conxuga o realismo máis puro con certos toques líricos, oníricos e sorprendentes e que ten una prosa moi fina, enormemente áxil, e que ó mesmo tempo che fai reflexionar dende o punto de vista humano, ético e literario. É unha obra extraordinaria que a xente debería ler, sobre todo os bos lectores”.

Fernando Miranda Librero Un libro infantil (Un feitizo de familia, de Serendia), un libro en castellano (La sombra de la tierra, de Elvira Mínguez, de Espasa) y otro en gallego (Todo chega desde o mar, de Santiago Ferragud, de Medulia Editorial) son sus propuestas para este verano.

El librero Fernando Miranda, que regenta en Bueu la Librería Miranda, elige para esta ocasión La sombra de la tierra, de Elvira Mínguez. “Defínena como un wéstern español”, indica. “É unha historia moi potente de dúas mulleres nun pobo de Zamora que son dúas matriarcas que teñen unha loita cargada de odio polas posesión da terra e que exercen un poder absoluto sobre as súas fillas e fillos. A carga emocional que ten a novela paréceme brutal”, analiza. Su segunda propuesta es Todo chega desde o mar (Medulia Editorial), de Santiago Ferragud, editado por Medulia. “Fai unha viaxe pola historia de Vigo, está moi ben narrado e deixa un pouso moi interesante”, afirma. La tercera recomendación es un libro infantil: Un feitizo de familia, de Valeria Mederer, profesora de infantil en un colegio de Pontevera; y con las ilustraciones de Tania Ávila, “que son espectaculares”. “É unha historia divertidísima sobre a solidaridade, a amizade, a diversidade familiar tamén. Ademáis engade actividades, un vídeo, unha canción...”.

Judith Rodríguez Esgrimista Apasionada de la poesía de Elvira Sastre, la deportista recomienda Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (Valparaíso ediciones) y también Adiós al frío (Visor). También recomienda la lectura de No estamos tan bien (Temas de hoy), de Rubén Serrano.

La esgrimista Judith Rodríguez es una apasionada de la poesía, por eso una de sus elecciones es Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, de Elvira Sastre, donde “en cada poema habla de una manera de enfrentarse al miedo, de ser valiente”. También recomienda Adiós al frío, de la misma autora: “Elvira Sastre refleja muy bien los sentimientos a través de las palabras y su poesía me gusta mucho”. Uno de los últimos libros que ha leído y que también recomienda es No estamos tan bien, de Rubén Serrano, “sobre historias actuales de personas que tuvieron situaciones desagradables por pertenecer al colectivo LGTBQ+ y lo cierto es que está muy bien y muestra la realidad”.